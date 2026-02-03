Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te M

Odkurzacz do pracy na sucho i mokro bezpiecznie i niezawodnie usuwa wdychalny drobny pył klasy M. Wyposażony w zbiornik o pojemności 30 l, system czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact oraz certyfikat ACD.

Każdego dnia na placach budowy i w warsztatach powstają wszelkiego rodzaju niebezpieczne i czasami wdychalne drobne pyły. Dzięki systemowi czyszczenia filtra sterowanemu czujnikiem Tact nasz kompaktowy odkurzacz na mokro i sucho NT 30/1 Tact Te M ACD usuwa duże ilości drobnego pyłu, z gwarantowaną skutecznością filtracji 99,9%. Ten odkurzacz, certyfikowany zgodnie z nową normą ACD według IEC 60335-2-69:2021, jest dopuszczony do zbierania pyłów palnych. Moc ssania jest stale monitorowana przez czujniki, a czyszczenie filtra jest kontrolowane w razie potrzeby. Do bezpośredniego odsysania z elektronarzędzi posiada zintegrowane gniazdo z funkcją automatycznego uruchomienia i kompletny system antystatyczny z przewodzącymi akcesoriami. Akcesoria bezpiecznie przechowywane w urządzeniu można wykorzystać do bezproblemowego odkurzania całego pyłu, który już osiadł na podłodze lub maszynach, kierując go do wytrzymałego 30-litrowego pojemnika z metalowymi kółkami i zderzakiem.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te M: System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te M: Wydajność filtracji 99,9%
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te M: Certyfikacja ACD
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
Filtracja powietrza chłodzącego
Odkurzacz bezpieczny do klasy pyłów M
Płaski filtr falisty do pracy na sucho i mokro
Adapter do elektronarzędzi
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l) 30
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Materiał kabla Guma
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 69
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 14,2
Waga z opakowaniem (kg) 19,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 560 x 370 x 580

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Kolanko: elektrycznie przewodzący
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
  • Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
  • Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji: 1 szt.

Wyposażenie

  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • System antystatyczny
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
  • Czyszczenie filtra: Sterowane czujnikiem, zorientowane na potrzeby czyszczenie filtra Tact
  • Klasa pyłu: M
  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te M
Wideo

Zastosowania
  • Odkurzacz bezpieczny do odkurzania pyłów klasy M
  • Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
  • Do zasysania cieczy i mokrego brudu
  • Do zasysania wszelkiego rodzaju pyłu kamiennego, trocin, pyłu ceramicznego itp.
  • Nadaje się do odkurzania pyłów palnych zgodnie z normą ACD IEC 60335-2-69:2021 (Urządzenie do zbierania pyłów palnych)
