Zamiatarka komunalna MC 250

Najlepsza w każdym calu. Nasza przyjazna dla środowiska zamiatarka komunalna MC 250 zachwyca wydajnością powierzchniową, zapewniając zarazem najwyższy komfort użytkowania we wszystkich przestrzeniach miejskich.

Jeżeli potrzebujesz maszyny wydajnej i elastycznej w zastosowaniu, a środowisko naturalne traktujesz jako najwyższe dobro, zamiatarka komunalna MC 250 jest tym czego szukasz. To kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu zrealizujesz wszystkie stawiane przed Tobą zadania związane ze sprzątaniem, w każdym miejscu i o każdym czasie. Zoptymalizowany system podciśnieniowy w połączeniu z największym w klasie zbiornikiem zanieczyszczeń 2,2 m3 zapewniają najwyższą wydajność. Prędkość transportowa do 60 km/h umożliwia znaczne skrócenie czasów dojazdu. Hydropneumatyczne zawieszenie i osobna amortyzacja przedniej osi, sprawia że jazda jest komfortowa i bezpieczna. Obszerna, dwuosobowa kabina i intuicyjny system sterowania zapewnią najwyższy komfort codziennej pracy. Niezrównaną zwrotność i minimalny promień zawracania umożliwiają dwie osie skrętne. Redukcja wtórnej emisji pyłów PM 10 i PM 2,5; niewielkie zużycie wody i silnik spełniający najbardziej rygorystyczne normy emisyjności sprawiają, że MC 250 jest przyjazne dla środowiska naturalnego i mieszkańców miast.

Cechy i zalety
Przestronna, dwuosobowa kabina z nieograniczoną widocznością na środowisko pracy.
Fotel deluxe - najwyższy komfort pracy. Wejście i wyjście możliwe z obu stron kabiny. Dodatkowe duże przesuwne okna po obu stronach. Możliwość uruchomienia wszystkich funkcji zamiatania z pomocą jednego przycisku.
Bezpieczne podwozie, zapewniające maksymalny komfort.
Skrócone czasy dojazdu dzięki prędkości maksymalnej 60 km/h. Zawieszenie hydro-pneumatyczne zwiększa komfort jazdy. Maksymalna zwrotność dzięki zastosowaniu dwóch osi skrętnych.
Zbiornik zanieczyszczeń największy w tej klasie.
Zoptymalizowany pod kątem przepływów zbiornik zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej o pojemności ponad 2 m³. Umożliwia wydłużone interwały pracy. System recyklingu z dodatkowym zbiornikiem wody, jako wyposażenie standardowe.
Zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze.
  • Wszystkie elementy wymagające konserwacji i czyszczenia są łatwo dostępne.
  • Dzięki klapom serwisowym i uchylnemu zbiornikowi wody czystej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Diesel
Napęd trakcyjny Napęd na dwa koła
Producent silnika VM
Moc znamionowa (kW) 75
Pojemność silnika (cm³) 2970
Liczba cylindrów 4
Objętość zbiornika paliwa (l) 70
Norma emisji spalin Euro 6e
Prędkość jazdy (km/h) 60
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 2625
Szerokość robocza z 3 szczotkami bocznymi (mm) 2710
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 2500
Zbiornik wody ( /l) 120 / 400
Zbiornik czystej wody (l) 200
Zbiornik na czystą wodę (opcjonalny) ( ) 390
Rozstaw osi (mm) 1980
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 6000
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Wyposażenie

  • Filtr cząsteczek stałych
  • Wygodny fotel
  • Ogrzewanie i klimatyzacja
  • Ogrzewanie
  • Radio
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Do całorocznego stosowania
Zastosowania
  • Do sprzątania ulic i czyszczenia na mokro, do utrzymania zimowego i celów transportowych
