Zamiatarka komunalna MC 250
Najlepsza w każdym calu. Nasza przyjazna dla środowiska zamiatarka komunalna MC 250 zachwyca wydajnością powierzchniową, zapewniając zarazem najwyższy komfort użytkowania we wszystkich przestrzeniach miejskich.
Jeżeli potrzebujesz maszyny wydajnej i elastycznej w zastosowaniu, a środowisko naturalne traktujesz jako najwyższe dobro, zamiatarka komunalna MC 250 jest tym czego szukasz. To kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu zrealizujesz wszystkie stawiane przed Tobą zadania związane ze sprzątaniem, w każdym miejscu i o każdym czasie. Zoptymalizowany system podciśnieniowy w połączeniu z największym w klasie zbiornikiem zanieczyszczeń 2,2 m3 zapewniają najwyższą wydajność. Prędkość transportowa do 60 km/h umożliwia znaczne skrócenie czasów dojazdu. Hydropneumatyczne zawieszenie i osobna amortyzacja przedniej osi, sprawia że jazda jest komfortowa i bezpieczna. Obszerna, dwuosobowa kabina i intuicyjny system sterowania zapewnią najwyższy komfort codziennej pracy. Niezrównaną zwrotność i minimalny promień zawracania umożliwiają dwie osie skrętne. Redukcja wtórnej emisji pyłów PM 10 i PM 2,5; niewielkie zużycie wody i silnik spełniający najbardziej rygorystyczne normy emisyjności sprawiają, że MC 250 jest przyjazne dla środowiska naturalnego i mieszkańców miast.
Cechy i zalety
Przestronna, dwuosobowa kabina z nieograniczoną widocznością na środowisko pracy.Fotel deluxe - najwyższy komfort pracy. Wejście i wyjście możliwe z obu stron kabiny. Dodatkowe duże przesuwne okna po obu stronach. Możliwość uruchomienia wszystkich funkcji zamiatania z pomocą jednego przycisku.
Bezpieczne podwozie, zapewniające maksymalny komfort.Skrócone czasy dojazdu dzięki prędkości maksymalnej 60 km/h. Zawieszenie hydro-pneumatyczne zwiększa komfort jazdy. Maksymalna zwrotność dzięki zastosowaniu dwóch osi skrętnych.
Zbiornik zanieczyszczeń największy w tej klasie.Zoptymalizowany pod kątem przepływów zbiornik zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej o pojemności ponad 2 m³. Umożliwia wydłużone interwały pracy. System recyklingu z dodatkowym zbiornikiem wody, jako wyposażenie standardowe.
Zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze.
- Wszystkie elementy wymagające konserwacji i czyszczenia są łatwo dostępne.
- Dzięki klapom serwisowym i uchylnemu zbiornikowi wody czystej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Diesel
|Napęd trakcyjny
|Napęd na dwa koła
|Producent silnika
|VM
|Moc znamionowa (kW)
|75
|Pojemność silnika (cm³)
|2970
|Liczba cylindrów
|4
|Objętość zbiornika paliwa (l)
|70
|Norma emisji spalin
|Euro 6e
|Prędkość jazdy (km/h)
|60
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|2625
|Szerokość robocza z 3 szczotkami bocznymi (mm)
|2710
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|2500
|Zbiornik wody ( /l)
|120 / 400
|Zbiornik czystej wody (l)
|200
|Zbiornik na czystą wodę (opcjonalny) ( )
|390
|Rozstaw osi (mm)
|1980
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|6000
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Wyposażenie
- Filtr cząsteczek stałych
- Wygodny fotel
- Ogrzewanie i klimatyzacja
- Ogrzewanie
- Radio
- Obrotowe światło ostrzegawcze
- Do całorocznego stosowania
Zastosowania
- Do sprzątania ulic i czyszczenia na mokro, do utrzymania zimowego i celów transportowych