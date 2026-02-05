Myjka do okien WV 6 Plus Multi Edition
Innowacyjna technologia listew zbierających i długa praca na jednym ładowaniu. Myjka do okien zadba o czyste okna bez smug i zacieków. Z trzema dodatkowymi listwami w różnych kolorach.
Najwyższy model myjki do okien Kärcher. Posiada innowacyjne listwy zbierające o dużej powierzchni, wykonane z silikonu. Wyjątkowo długi czas pracy na jednym ładowaniu baterii wynoszący ok. 100 minut przekłada się na wygodne mycie okien, bez przerw koniecznych na ładowanie myjki. Zabawa kolorem: myjka Multi Edition wyróżnia się listwami zbierającymi w trzech różnych kolorach. Wybierz swój ulubiony kolor do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni. Urządzenie jest wyposażone standardowo w ciekłokrystaliczny wyświetlacz pokazujący pozostały czas pracy. W wyposażeniu środek do czyszczenia okien (koncentrat – 1 x 20 ml), butelka ze spryskiwaczem, pad z mikrofibry, zintegrowana bateria litowo-jonowa oraz ładowarka.
Cechy i zalety
Ulepszona technologia listew zbierających
- Innowacyjna listwa ssąca pozwala na łatwe czyszczenie do podłogi i przy krawędziach.
Długi czas pracy na jednym ładowaniu
- Wydłużony czas pracy na jednym ładowaniu (ok. 100 minut) umożliwa pracę bez przerw na ładowanie.
Szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika z brudną wodą
- Łatwe i szybkie opróżnianie bez kontaktu z brudem.
Atrakcyjny design
- Personalizacja: urządzenie w czarnym kolorze z listwami zbierającymi w różnych kolorach.
Cicha praca
- Tym samym dzięki niskiemu poziomowi hałasu emitowanego przez urządzenie praca staje się bardziej komfortowa.
Wyświetlacz pokazuje pozostały czas pracy na jednym ładowaniu
- Wyświetlacz pokazuje pozostały w minutach pozostały czas pracy na jednym ładowaniu baterii.
Wymienne listwy zbierające w ssawce
- Listwy zbierające w ssawce można łatwo wyjąć i umyć po czyszczeniu.
3x szybciej
- Czyszczenie okien myjką jest 3x szybsze niż tradycyjnymi metodami.
Bez smug i zacieków
- WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
Różnorodne zastosowania
- Urządzenie odpowiednie do czyszczenie wszystkich gładkich powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość ssawki (mm)
|280
|Pojemność zbiornika brudnej wody (ml)
|150
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|100
|Czas ładowania baterii (min)
|170
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 300
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciężar z akumulatorem (kg)
|0,8
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|126 x 280 x 310
Zakres dostawy
- Ładowarka: Szybka ładowarka (1 szt.)
- Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
- Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Szeroka listwa zbierająca: 3 x
Wyposażenie
- Ssawka
- Ssawka
Zastosowania
- Gładkie powierzchnie
- Okna i powierzchnie szklane
- Lustra
- Flizy
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Płytki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.