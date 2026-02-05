Najwyższy model myjki do okien Kärcher. Posiada innowacyjne listwy zbierające o dużej powierzchni, wykonane z silikonu. Wyjątkowo długi czas pracy na jednym ładowaniu baterii wynoszący ok. 100 minut przekłada się na wygodne mycie okien, bez przerw koniecznych na ładowanie myjki. Zabawa kolorem: myjka Multi Edition wyróżnia się listwami zbierającymi w trzech różnych kolorach. Wybierz swój ulubiony kolor do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni. Urządzenie jest wyposażone standardowo w ciekłokrystaliczny wyświetlacz pokazujący pozostały czas pracy. W wyposażeniu środek do czyszczenia okien (koncentrat – 1 x 20 ml), butelka ze spryskiwaczem, pad z mikrofibry, zintegrowana bateria litowo-jonowa oraz ładowarka.