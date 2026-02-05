Myjka do okien WV 6 Plus Multi Edition

Innowacyjna technologia listew zbierających i długa praca na jednym ładowaniu. Myjka do okien zadba o czyste okna bez smug i zacieków. Z trzema dodatkowymi listwami w różnych kolorach.

Najwyższy model myjki do okien Kärcher. Posiada innowacyjne listwy zbierające o dużej powierzchni, wykonane z silikonu. Wyjątkowo długi czas pracy na jednym ładowaniu baterii wynoszący ok. 100 minut przekłada się na wygodne mycie okien, bez przerw koniecznych na ładowanie myjki. Zabawa kolorem: myjka Multi Edition wyróżnia się listwami zbierającymi w trzech różnych kolorach. Wybierz swój ulubiony kolor do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni. Urządzenie jest wyposażone standardowo w ciekłokrystaliczny wyświetlacz pokazujący pozostały czas pracy. W wyposażeniu środek do czyszczenia okien (koncentrat – 1 x 20 ml), butelka ze spryskiwaczem, pad z mikrofibry, zintegrowana bateria litowo-jonowa oraz ładowarka.

Cechy i zalety
Ulepszona technologia listew zbierających
  • Innowacyjna listwa ssąca pozwala na łatwe czyszczenie do podłogi i przy krawędziach.
Długi czas pracy na jednym ładowaniu
  • Wydłużony czas pracy na jednym ładowaniu (ok. 100 minut) umożliwa pracę bez przerw na ładowanie.
Szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika z brudną wodą
  • Łatwe i szybkie opróżnianie bez kontaktu z brudem.
Atrakcyjny design
  • Personalizacja: urządzenie w czarnym kolorze z listwami zbierającymi w różnych kolorach.
Cicha praca
  • Tym samym dzięki niskiemu poziomowi hałasu emitowanego przez urządzenie praca staje się bardziej komfortowa.
Wyświetlacz pokazuje pozostały czas pracy na jednym ładowaniu
  • Wyświetlacz pokazuje pozostały w minutach pozostały czas pracy na jednym ładowaniu baterii.
Wymienne listwy zbierające w ssawce
  • Listwy zbierające w ssawce można łatwo wyjąć i umyć po czyszczeniu.
3x szybciej
  • Czyszczenie okien myjką jest 3x szybsze niż tradycyjnymi metodami.
Bez smug i zacieków
  • WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
Różnorodne zastosowania
  • Urządzenie odpowiednie do czyszczenie wszystkich gładkich powierzchni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość ssawki (mm) 280
Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 150
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) 100
Czas ładowania baterii (min) 170
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 300
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciężar z akumulatorem (kg) 0,8
Waga bez akcesoriów (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 1,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 126 x 280 x 310

Zakres dostawy

  • Ładowarka: Szybka ładowarka (1 szt.)
  • Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
  • Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
  • Szeroka listwa zbierająca: 3 x

Wyposażenie

  • Ssawka
Myjka do okien WV 6 Plus Multi Edition
Zastosowania
  • Gładkie powierzchnie
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Flizy
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Płytki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.