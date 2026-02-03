Szorowarki z fotelem dla operatora / typu rydwan

Jaka szorowarka przemysłowa z siedzeniem sprawdzi się najlepiej?

Szorowarka z wygodnym fotelem dla operatora to poważna inwestycja – warto więc podejść do niej świadomie. Oto, na co zwrócić uwagę:

Rodzaj napędu i zasilania

Szorowarki z fotelem mogą być zasilane bateryjnie, co daje im większą mobilność i możliwość pracy wewnątrz budynków. Jeśli planujesz pracę na zewnątrz, rozważ modele spalinowe – np. z silnikiem diesla.

Szerokość robocza szczotek

W przypadku dużych powierzchni kluczowe znaczenie ma szerokość pracy – szczotki w szorowarkach z fotelem mogą mieć nawet 1755 mm, co znacznie przyśpiesza sprzątanie. W przypadku bardzo dużych przestrzeni warto postawić na modele z dwiema szczotkami bocznymi.

Pojemność zbiorników

Szorowarka z fotelem i zbiornikiem na wodę o pojemności 300 litrów na wodę (czystą i brudną) i 180 litrów na zanieczyszczenia zapewnia długą pracę bez przestojów.

Wydajność powierzchniowa

Sprawdź, ile metrów kwadratowych maszyna jest w stanie obsłużyć w ciągu godziny – to ważny parametr dla firm sprzątających i zakładów przemysłowych.

Poziom hałasu

Wiele modeli oferuje tryb eco!efficiency, który znacząco obniża głośność pracy. Dzięki temu szorowarka może być bez problemu używana w przestrzeniach wrażliwych na hałas – np. w centrach handlowych czy budynkach użyteczności publicznej – nawet w trakcie godzin otwarcia.

Profesjonalna szorowarka z fotelem kierowcy ma moc, zasięg, i jest prosta w obsłudze. Operator siada, rusza i już po chwili widać efekty. Gdzie taki sprzęt sprawdzi się najlepiej? Tam, gdzie metrów do posprzątania jest naprawdę spora: w magazynach, halach, centrach handlowych, na parkingach i w innych miejscach, gdzie liczy się szybkość oraz porządek.