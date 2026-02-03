Pozostałe szorowarki
Wyspecjalizowane urządzenia do czyszczenia lub polerowania różnych rodzajów podłóg twardych, w tym schodów i schodów ruchomych.
Szorowarki jednotarczowe
Urządzenia jednotarczowe o szerokim zakresie zastosowań w pielęgnacji posadzek twardych (czyszczenie zachowawcze, nakładanie i usuwanie powłok, polerowanie itp.) oraz tekstylnych.
Polerki
Polerki Kärcher łatwo usuwają ślady kół i obcasów. Urządzenia te są przeznaczone do polerowania gładkich podłóg na wysoki połysk. Urządzenia mogą pracować niezależnie od dostępu do sieci elektrycznej.
Szorowarki do schodów i schodów ruchomych
Szorowarki do czyszczenia ruchomych schodów i ciągów pieszych zapewniają doskonałe rezultaty czyszczenia. W ofercie znajduje się również szorowarka do czyszczenia schodów i parapetów.
