Polerki
Polerki Kärcher łatwo usuwają ślady kół i obcasów. Urządzenia te są przeznaczone do polerowania gładkich podłóg na wysoki połysk. Urządzenia mogą pracować niezależnie od dostępu do sieci elektrycznej.
Polerki do podłóg
Maszyny polerskie do podłóg Kärcher to urządzenia przeznaczone do profesjonalnego czyszczenia twardych powierzchni podłogowych, m.in. lakierowanych i olejowanych parkietów, płytek, kamienia, gresu, linoleum, paneli laminowanych oraz żywicy epoksydowej. Efekt czyszczenia i polerowania uzyskuje się dzięki zastosowaniu pada polerskiego, napędzanego silnikiem. Pad polerki do podłóg nakłada jednocześnie preparat, który zabezpiecza powierzchnię.
Polerki do podłóg – skuteczna pielęgnacja twardych powierzchni
Polerki do podłóg Kärcher są cenione za cichą pracę i dużą mobilność. Nadają się do konserwacji podłóg m.in. w biurowcach, uczelniach, restauracjach i przychodniach lekarskich. Korzystają z nich także m.in. firmy sprzątające w handlu detalicznym, salonach samochodowych oraz w hotelach.
Polerki do czyszczenia podłóg to nowoczesne urządzenia, dzięki którym pracochłonne ręczne polerowanie podłóg przestaje być potrzebne. Zostały zaprojektowane tak, by gruntownie oczyszczać twarde powierzchnie i jednocześnie nakładać na nie środki pielęgnacyjne, które tworzą powłokę ochronną.
Polerki do podłóg Kärcher o dużej prędkości obrotowej mają silnik zasilany sieciowo, który wprawia w ruch pad polerski. Efektem dużej prędkości obrotów i siły tarcia jest rozgrzanie i roztopienie użytego do polerowania środka pielęgnacyjnego. Dzięki temu na polerowanej powierzchni powstaje gładka powłoka, zabezpieczająca przed działaniem szkodliwych czynników.
Zintegrowana turbina ssąca odsysa powstający podczas polerowania pył do szczelnego worka, dzięki czemu cały proces staje się bezpyłowy i komfortowy dla osoby obsługującej polerkę. Nacisk na podłogę jest automatycznie dopasowywany dzięki pływającemu mocowaniu talerza napędowego. Oznacza to, że nawet nierówna podłoga będzie wypolerowana w każdym miejscu z taką samą siłą.
Wydajna i cicha maszyna do polerowania podłóg
Polerki Kärcher to urządzenia, dzięki którym polerowanie podłóg, nawet w dużych obiektach, jest szybkie, wydajne i skuteczne. Oto zalety, które sprawiają, że polerki do podłóg są nieodzownymi sprzętami dla każdego, kto chce zadbać o konserwację i pielęgnację różnego typu nawierzchni podłogowych:
- Bezpyłowa praca – pył powstający w procesie polerowania nie wydostaje się na zewnątrz pada, ponieważ jest zasysany w górę do torby filtracyjnej. Tę zaś można łatwo wyczyścić i użyć ponownie.
- Optymalny nacisk – dzięki mechanizmowi sprężynowemu i automatycznej regulacji ciśnienia kontaktowego pad jest optymalnie dociśnięty do podłogi (np. z siłą 4 g/cm²), niezależnie od rodzaju jej powierzchni.
- Łatwość transportu – w ofercie firmy Kärcher dostępne są polerki do podłóg ważące ok. 35 kg, wyposażone w zintegrowany mechanizm kół, co sprawia, że są stabilne i łatwe do prowadzenia.
- Efektywność – wysoka liczba obrotów szczotki na minutę (np. 1500) i silnik o mocy 1100 W zapewniają wydajne działanie urządzenia. Dzięki centralnie montowanemu kołu można dotrzeć również do narożników podłogi. Szeroki pad (np. 50 cm) pozwala na równomierną aplikację środka pielęgnacyjnego.
- Usuwanie zabrudzeń – polerki podłogowe przedłużają żywotność podłóg, przywracając im blask. Usuwają nie tylko brud (w tym plamy po napojach, zacieki, smugi czy ślady zarysowań po obcasach), ale również drobne rysy i niewielkie zadrapania.
- Ochrona powierzchni – polerki do podłóg czyszczą i konserwują powierzchnię. Ochronna powłoka ze środków pielęgnacyjnych daje podłodze większą odporność na wnikanie brudu, dzięki wypełnieniu mikroporów na jej powierzchni. Oznacza to, że codzienne czyszczenie podłogi jest łatwiejsze. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji stanie się ona bardziej odporna na wilgoć, uszkodzenia i zarysowania.
- Cicha praca – polerki do czyszczenia podłóg emitują hałas na poziomie ok. 60 dB, czyli taki, jaki generuje normalna rozmowa. To natężenie jest uznawane za bezpieczny dla ludzkiego słuchu.
Gdzie sprawdzą się polerki do podłóg?
Polerki do podłóg Kärcher znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego i skutecznego czyszczenia i zabezpieczenia dużych powierzchni podłogowych, m.in. w:
- placówkach i centrach handlowych oraz salonach samochodowych,
- biurach,
- przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych,
- przychodniach medycznych,
- hotelach.
FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące polerek
Czy polerka do podłóg jest bezpieczna?
Polerki do podłóg to zaawansowane urządzenia czyszczące, zaprojektowane do intensywnej eksploatacji w wymagających warunkach. Ich użytkowanie jest w pełni bezpieczne pod warunkiem zastosowania się do instrukcji obsługi i zachowania rekomendowanych przez firmę Kärcher środków bezpieczeństwa. Prawidłowo użytkowane urządzenie do polerowania podłóg przedłuża ich żywotność. Błędy w użytkowaniu mogą jednak skutkować ich uszkodzeniem. Aby bezpiecznie użytkować polerki do podłóg, warto:
- Używać rekomendowanych przez producenta padów i środków pielęgnacyjnych przeznaczonych do danej powierzchni (np. drewna, marmuru, betonu itp.).
- Stosować odpowiedni nacisk przy polerowaniu – zbyt długie pozostawianie polerki w jednym miejscu może uszkodzić polerowaną powierzchnię.
- Regularnie serwisować i konserwować polerkę, dzięki czemu będzie ona w pełni sprawna.
Jakie powierzchnie można czyścić polerką do podłóg?
Zależnie od modelu polerki do podłóg, można stosować ją do usuwania brudu i polerowania wielu powierzchni zabezpieczonych warstwą ochronną, m.in. takich jak:
- zabezpieczone drewno (parkiet lakierowany lub olejowany),
- płytki (np. terakota),
- kamień naturalny (np. marmur),
- gres,
- linoleum,
- żywica epoksydowa,
- panele laminowane.
Warto pamiętać, że każdorazowo należy dobrać odpowiedni do danej powierzchni pad czyszczący i środek pielęgnacyjny.
Polerka podłogowa nie jest przeznaczona do konserwacji powierzchni podłogowych szorstkich lub silnie porowatych. W ich przypadku następuje niemal natychmiastowe zużycie pada polerującego.
Czy polerka do podłóg usunie zarysowania?
Polerka do podłogi może skutecznie usunąć powierzchowne zarysowania z konserwowanych nią powierzchni (zwłaszcza twardych, jak płytki). Usuwa drobne uszkodzenia i niewielkie rysy, przywracając połysk polerowanej powierzchni. W przypadku głębokich rys konieczne jest jednak zastosowanie innych sprzętów (np. cykliniarki w przypadku parkietu drewnianego).
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.