Akumulatorowy wycinak do chwastów Kärcher

Najważniejsze cechy akumulatorowego wycinaka do chwastów

Wygraj walkę z chwastami łatwo, szybko i bez wysiłku za pomocą bezprzewodowego wycinaka do chwastów firmy Kärcher. Wycinak WRE 18-55 doskonale nadaje się do szybkiego usuwania chwastów, ponieważ wymienny akumulator 18 V urządzenia i innowacyjna obrotowa głowica szczotkowa kładą mech i chwasty na kolana. Mówiąc o kolanach… Twoje mogą odpocząć dzięki wysuwanemu uchwytowi. Żyj w świecie wolnym od bólu i chwastów.

Gdziekolwiek chwastom uda się wydostać na powierzchnię, będą musiały stanąć twarzą w twarz z wycinakiem WRE 18-55. Jest niezwykle łatwy w użyciu – wystarczy przesunąć bezprzewodowy wycinak nad chwasty i gotowe.