Akumulatorowy wycinak do chwastów Kärcher

Elektryczny wycinak do chwastów Kärcher to niezastąpione narzędzie dla każdego właściciela posesji. Pozwala na skuteczne i szybkie usunięcie niechcianych roślin z kostki brukowej, schodów czy murów. Bezprzewodowy, łatwy w obsłudze, jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy cenią sobie estetykę i dbałość o detale. Dzięki akumulatorowemu wycinakowi do chwastów Kärcher, podjazd i ogród zawsze będą zadbane, a beton, kostka czy kamień - chronione przed niszczeniem.

0 Produkty
Akumulatorowy wycinak do chwastów Kärcher

Cechy akumulatorowego wycinaka do chwastów

Innowacyjna głowica szczotkowa do powierzchniowego usuwania chwastów

Dzięki specjalnie ułożonemu nylonowemu włosiu i prędkości do 2800 obrotów na minutę, chwasty i mech można bez wysiłku usunąć ze schodów i kamiennych powierzchni.

Głowica szczotkowa do usuwania chwastów

Akumulatorowy wycinak do chwastów z obrotową głowicą czyszczącą

Kąt nachylenia głowicy czyszczącej można regulować jednym naciśnięciem przycisku w celu usunięcia chwastów spod przeszkód, takich jak ławki. Pozwala to również na dostosowanie urządzenia do wzrostu operatora.

Akumulatorowy wycinak do chwastów Kärcher WRE

Beznarzędziowa wymiana włosia

Włosie można błyskawicznie wymienić bez użycia narzędzi. Wystarczy odkręcić i wyjąć czujnik zbliżeniowy, a następnie włożyć nową listwę szczotkową. Bez wysiłku i szybko.

łatwa wymiana szczotki bez narzędzi

Najważniejsze cechy akumulatorowego wycinaka do chwastów

Wygraj walkę z chwastami łatwo, szybko i bez wysiłku za pomocą bezprzewodowego wycinaka do chwastów firmy Kärcher. Wycinak WRE 18-55 doskonale nadaje się do szybkiego usuwania chwastów, ponieważ wymienny akumulator 18 V urządzenia i innowacyjna obrotowa głowica szczotkowa kładą mech i chwasty na kolana. Mówiąc o kolanach… Twoje mogą odpocząć dzięki wysuwanemu uchwytowi. Żyj w świecie wolnym od bólu i chwastów.

Gdziekolwiek chwastom uda się wydostać na powierzchnię, będą musiały stanąć twarzą w twarz z wycinakiem WRE 18-55. Jest niezwykle łatwy w użyciu – wystarczy przesunąć bezprzewodowy wycinak nad chwasty i gotowe.

Wskazówki dotyczące stosowania

Najlepszy sposób na usuwanie powierzchniowego mchu i chwastów za pomocą wycinaka WRE 18-55.

Usuwanie chwastów wycinakiem Kärcher WRE

Łatwe i bez chemikaliów

Za pomocą wycinaka WRE 18-55 można bez wysiłku i bez użycia środków chemicznych usuwać mech z kamiennych powierzchni, takich jak tarasy i ścieżki ogrodowe.

Precyzyjne cięcie

Precyzyjne cięcie

Chwasty można dociskać do spoin między kamieniami lub krawędzi stopni i całkowicie wycinać.

Person removes weeds on a stone terrace with the Kärcher cordless weed remover

Ergonomiczne użytkowanie

W przeciwieństwie do wielu podkaszarek wycinaka WRE nie trzeba trzymać w powietrzu, a można go opierać na czujniku zbliżeniowym dla zapewnienia wygody i odpowiedniego kąta.

Komfortowa i ergonomiczna pozycja podczas pracy

Ergonomiczna postawa ciała podczas pracy

Czujnik zbliżeniowy, półkula obracająca się o 360°, zmniejsza wysiłek podczas pracy i utrzymuje głowicę szczotkową pod optymalnym kątem.

Głowica szczotkowa wycinaka do chwastów Kärcher WRE

Wydajne korzystanie z głowicy szczotkowej

Głowica szczotkowa jest najskuteczniejsza, gdy jest używana po lewej stronie ze względu na wstępnie ustawiony obrót szczotki.

Przykłady powierzchni i chwastów

Bez chemikaliów i bez schylania. Wycinak WRE jest łatwy w użyciu i umożliwia bezbolesne usuwanie mchu i chwastów z różnych twardych powierzchni.

Krawężniki

Krawężniki

Schody

Schody

Nie nadaje się do trawy i wysokich chwastów.

Nie nadaje się do trawy i wysokich chwastów.

Omszałe szczeliny

Omszałe szczeliny

Omszałe powierzchnie

Omszałe powierzchnie

Mniszek lekarski

Mniszek lekarski

Rośliny z rodziny babkowatych

Rośliny z rodziny babkowatych

Kostka brukowa

Kostka brukowa

Kostka chodnikowa

Kostka chodnikowa

Platforma 18 V Kärcher Battery Power

WRE 18-55 Battery Set

Ergonomiczny akumulatorowy wycinak WRE 18-55 umożliwia usuwanie nieestetycznego mchu bez nadwyrężania pleców i kolan. Akumulator i ładowarka są już dołączone do zestawu, dzięki czemu można od razu rozpocząć pracę.

Napięcie akumulatora: 18 V
Prędkość szczotki: 2300–2800 (U/min)
Średnica szczotki: 180 (mm)
Czas pracy na jednym ładowaniu: ok. 15 (min)*
Ciężar bez akcesoriów: 2,9 kg
Urządzenie ładujące: Szybka ładowarka Battery Power 18V Kärcher
Akumulator w zestawie: 18 V / 2,5 Ah

* Maksymalna wydajność dzięki wymiennemu akumulatorowi 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power.

Prezentacja 360° – WRE 4 Battery wycinak do chwastów

icon_arrow

Akcesoria do wycinaka do chwastów WRE 4 Battery

Odpowiednie akcesoria pasujące do Twojego urządzenia znajdziesz bezpośrednio na stronie produktowej lub poprzez wyszukiwarkę akcesoriów.

Przejdź do wyszukiwarki akcesoriów

POZOSTAŁE URZĄDZENIA ZASILANE AKUMULATORAMI KÄRCHER BATTERY POWER

18 V Battery Power

Tutaj znajdziesz wszystkie urządzenia Kärcher zasilane 18-woltową baterią
Przejdź do 18 V urządzeń
36 V

Tutaj znajdziesz wszystkie urządzenia Kärcher zasilane 36-woltową baterią
Przejdź do 36 V urządzeń