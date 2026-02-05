Poręczna, zasilana akumulatorowo lampa wielofunkcyjna zapewnia lepsze warunki oświetleniowe wszędzie tam, gdzie potrzeba więcej światła, czy to w pracy, czy w czasie wolnym. Dzięki dwóm poziomom jasności i maksymalnej mocy 280 lumenów, lampę można dostosować do różnych zastosowań. Elastyczna, obrotowa głowica oświetleniowa ma dwa przeguby, aby skierować światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Uchwyt do przenoszenia ułatwia jej ransport. Może być używana jako power bank dla jeszcze większej funkcjonalności: małe urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony lub tablety, mogą być ładowane z jednego portu USB-A i jednego portu USB-C. Przycisk aktywacji USB zapobiega zasilaniu w trybie gotowości, gdy porty USB nie są używane. Po 30 sekundach bez podłączonego urządzenia porty USB wyłączają się automatycznie, aby zapobiec przedwczesnemu rozładowaniu akumulatora.