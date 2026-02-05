Lampa akumulatorowa MFL 2-18
Zasilana akumulatorowo wielofunkcyjna lampa zapewnia światło w ciemności wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne. Zawiera funkcję power banku do ładowania urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony lub tablety.
Poręczna, zasilana akumulatorowo lampa wielofunkcyjna zapewnia lepsze warunki oświetleniowe wszędzie tam, gdzie potrzeba więcej światła, czy to w pracy, czy w czasie wolnym. Dzięki dwóm poziomom jasności i maksymalnej mocy 280 lumenów, lampę można dostosować do różnych zastosowań. Elastyczna, obrotowa głowica oświetleniowa ma dwa przeguby, aby skierować światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Uchwyt do przenoszenia ułatwia jej ransport. Może być używana jako power bank dla jeszcze większej funkcjonalności: małe urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony lub tablety, mogą być ładowane z jednego portu USB-A i jednego portu USB-C. Przycisk aktywacji USB zapobiega zasilaniu w trybie gotowości, gdy porty USB nie są używane. Po 30 sekundach bez podłączonego urządzenia porty USB wyłączają się automatycznie, aby zapobiec przedwczesnemu rozładowaniu akumulatora.
Cechy i zalety
Dwa stopnie jasnościJasność można regulować w zależności od zastosowania, w zależności od tego, czy wymagana jest maksymalna jasność, czy przyciemnione światło. Maksymalna moc światła 280 lumenów.
Elastyczna obrotowa głowica oświetleniowa z dwoma przegubamiŚwiatło można skierować pod dowolnym kątem, aby uzyskać optymalne oświetlenie, niezależnie od położenia lampy akumulatorowej.
Wbudowany power bank1 × USB-A i 1 × USB-C. Może być używany do ładowania małych urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony lub tablety, gdy nie ma dostępu do zasilania.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Kompaktowy rozmiar, łatwość przenoszenia.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Urządzenie może być zasilane dowolną baterią Kärcher Battery Power 18 V.
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Poziomy jasności
|2
|Strumień świetlny (lm)
|maks. 280
|Moc wyjściowa USB-A (A)
|0,5
|Moc wyjściowa USB-C (A)
|2
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 540 (2,5 Ah) / maks. 1080 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|100 x 102 x 199
Wyposażenie
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Port USB-A
- Port USB-C
Wideo
Zastosowania
- Poddasze
- Piwnica
- Warsztat
- Balkon
- Tarasy
- W podróży
- Namioty
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.