Lampa akumulatorowa
Lampa akumulatorowa zapewnia lepsze oświetlenie wszędzie tam, gdzie potrzeba więcej światła np. podczas pracy w ciemności lub zajęć rekreacyjnych. Dzięki zintegrowanej funkcji power banku można z niej ładować urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony czy tablety. Bardziej elastyczna niż jakakolwiek latarka, bardziej mobilna niż reflektor z kablem zasilającym: lampa akumulatorowa MFL 2-18.
Całkiem jasna.
Odkryj naszą lampę akumulatorową korzystającą platformy akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power. Dzięki 2 przegubom umożliwia elastyczne ustawienie strumienia światła w dowolnym kierunku i oferuje imponującą jasność do 280 lumenów w 2 różnych poziomach jasności – do wyboru. Ale to nie wszystko! Ta lampa akumulatorowa ma również zintegrowaną funkcję power banku, która umożliwia ładowanie nie tylko smartfona, ale także wielu innych urządzeń. Dzięki akumulatorowi 18/25 Battery Power czas pracy wynosi nawet do 9 godzin. Wykorzystując większy akumulator 18/50 Battery Power czas pracy lampy akumulatorowej można dwukrotnie wydłużyć.
Cechy lampy akumulatorowej
Dwa poziomy jasności
Dwa poziomy jasności umożliwiają dostosowanie jasności w zależności od zapotrzebowania - niezależnie od tego czy wymagana jest maksymalna jasność (280 lm), czy przyciemnione światło (80 lm).
Dwa przeguby
Dwa przeguby umożliwiają optymalne oświetlenie w dowolnym kierunku, niezależnie od położenia akumulatorowej lampy roboczej.
Funkcja power banku
Wbudowana funkcja power banku umożliwia ładowanie urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony lub tablety.
Uchwyt do przenoszenia
Wygodny uchwyt ułatwia przenoszenie lampy.
Wymienny akumulator 18 V Kärcher
Wymienny akumulator 18 V Kärcher zapewnia długi czas pracy i nieograniczoną elastyczność.
Zastosowania
Oświetlanie
Do oświetlania podczas pracy w warsztacie, piwnicy lub na strychu.
Czas wolny
Podcza spędzania wolnego czasu, na przykład podczas biwakowania lub na tarasie.
Ładowanie
Ładowanie urządzeń elektronicznych w podróży.