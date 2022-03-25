WOMA – URZĄDZENIA WYSOKOCIŚNIENIOWE
Urządzenia z silnikiem diesla
Urządzenia WOMA z silnikami diesla mogą posłużyć do szerokiej gamy zastosowań. Niezależnie od tego, czy chodzi o czyszczenie, usuwanie osadów, czy cięcie strumieniem wody — to innowacyjne rozwiązania systemowe łączą precyzję z wysoką wydajnością.
Urządzenia zasilane elektrycznie
Niezawodne i wydajne urządzenia WOMA zasilane elektrycznie to optymalne rozwiązania w przypadku wymagających zadań.
Urządzenia z funkcją podgrzewania wody
Urządzenia z funkcją podgrzewania wody mogą być używane w obszarach, do których do tej pory dojście miały wyłącznie większe urządzenia wysokociśnieniowe. Dzieje się tak, ponieważ czyszczenie gorącą wodą jest często silniejsze i skuteczniejsze niż czyszczenie zimną wodą.
Systemy projektowe
Oprócz maszyn produkowanych seryjnie projektujemy i wykonujemy również indywidualne wysokociśnieniowe strumienie wodne zgodnie z życzeniami naszych klientów. Urządzenie może zostać dowolnie skonfigurowane, tak aby sprostać Twoim wymaganiom.
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