Akcesoria do odkurzaczy uniwersalnych

Filtry

Filtry kartridżowe oraz płaskie filtry faliste zachwycają dużą powierzchnią filtracyjną i niedużą wielkością. Poza tym można łatwo je wymienić. Do nowych odkurzaczy uniwersalnych Kärcher zamiast papierowych torebek filtracyjnych oferuje teraz torebki filtracyjne z fizeliny, które zachwycają dodatkowymi korzyściami: Są odporne na rozerwanie i zapewniają lepszy stopień odseparowania.

Zintegrowana funkcja wyszukiwania filtra (Filter Finder) pokazuje, które torebki filtracyjne lub filtry są odpowiednie dla poszczególnych urządzeń. Na podstawie numeru zamówienia urządzenia, który znajduje się na tabliczce znamionowej, można łatwo zidentyfikować odpowiednią torebkę filtracyjną i filtr.