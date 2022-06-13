Akcesoria do odkurzaczy uniwersalnych
Kärcher oferuje bogatą i praktyczną gamę akcesoriów do codziennego użytkowania, jak również specjalnych zastosowań. Gama akcesoriów obejmuje odpowiednie ssawki, węże, a także specjalistyczne systemy filtracji. Do odkurzaczy uniwersalnych dostępne są akumulatory o różnej pojemności oraz ładowarki. Przewodowe i bezprzewodowe odkurzacze uniwersalne Kärcher, w połączeniu z odpowiednimi akcesoriami przeznaczonymi do każdego rodzaju czyszczenia, zapewniają właściwą konfigurację oraz rezultaty czyszczenia, jak również bardzo wygodne użytkowanie.
Oryginalne akcesoria Kärcher WD: Sprawiają, że odkurzacze uniwersalne są jeszcze bardziej wszechstronne
Niezależnie od tego, czy chodzi o wąskie przestrzenie we wnętrzu pojazdu, czy podłączenie elektronarzędzi lub usuwanie pyłu wiertniczego. Tylko odpowiednie akcesoria pozwalają w pełni odkryć liczne funkcje odkurzaczy uniwersalnych, jednocześnie sprawiając, że zanieczyszczenia nie mają żadnych szans. Akcesoria zostały specjalnie opracowane do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Wraz z urządzeniami zapewniają imponującą skuteczność czyszczenia i zwiększają możliwości zastosowań.
Filtry
Filtry kartridżowe oraz płaskie filtry faliste zachwycają dużą powierzchnią filtracyjną i niedużą wielkością. Poza tym można łatwo je wymienić. Do nowych odkurzaczy uniwersalnych Kärcher zamiast papierowych torebek filtracyjnych oferuje teraz torebki filtracyjne z fizeliny, które zachwycają dodatkowymi korzyściami: Są odporne na rozerwanie i zapewniają lepszy stopień odseparowania.
Zintegrowana funkcja wyszukiwania filtra (Filter Finder) pokazuje, które torebki filtracyjne lub filtry są odpowiednie dla poszczególnych urządzeń. Na podstawie numeru zamówienia urządzenia, który znajduje się na tabliczce znamionowej, można łatwo zidentyfikować odpowiednią torebkę filtracyjną i filtr.
Który filtr i torebkę filtracyjną wybrać do odkurzacza uniwersalnego?
Zestawy akcesoriów
Zestawy akcesoriów Kärcher są bardzo praktyczne oraz wszechstronne: Urządzenie zostało wyposażone w różne ssawki. Pozwala szybko i łatwo rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane problemy związane z czyszczeniem. Wnętrze całego pojazdu można wyczyścić przy pomocy zestawu do czyszczenia wnętrza samochodu.
Ssawki
Specjalnie zaprojektowane ssawki również gwarantują doskonałe rezultaty czyszczenia: Na przykład, przełączana ssawka podłogowa gwarantuje usuwanie zanieczyszczeń zarówno szybko, jak i bez pozostałości. Ma to zastosowanie w przypadku czyszczenia na sucho i na mokro, a także małych i dużych zanieczyszczeń.
Specjalne zastosowania
Specjalne zastosowania wymagają określonych rozwiązań: Na przykład, dzięki bezpośredniemu zasysaniu pyłu przy otworze, pochłaniacz pyłu wiertniczego Kärcher umożliwia bezpieczne i bezpyłowe wiercenie w ścianach oraz sufitach.
Akcesoria do akumulatorowo zasilanych odkurzaczy uniwersalnych
Nieograniczona swoboda: Dzięki wymiennym akumulatorom i szybkim 18 lub 36 V ładowarkom z platformy bateryjnej Kärcher, akumulatorowo zasilane odkurzacze uniwersalne są zawsze gotowe do użycia, nawet jeżeli w pobliżu nie ma gniazdka.
Dla jeszcze większej elastyczności, akumulatory można użytkować również z innymi 18 lub 36 V urządzeniami z platformy bateryjnej Kärcher Battery Power.