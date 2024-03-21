AKUMULATOROWE ODKURZACZE UNIWERSALNE KÄRCHER
Nieograniczona swoboda – w szopie ogrodowej, w samochodzie lub na patio: Wszechstronne bezprzewodowe odkurzacze uniwersalne Kärcher serii WD 18 V/36 V wypowiadają wojnę wszelkim zanieczyszczeniom i łączą w sobie zalety odkurzaczy akumulatorowych do pracy na mokro i odkurzaczy akumulatorowych do pracy na sucho. Niezależnie od tego, czy chodzi o mokre, czy suche zanieczyszczenia, wymienny akumulator Kärcher Battery Power oznacza, że urządzenia są gotowe do użycia w dowolnym momencie – nawet jeśli w pobliżu nie ma gniazdka elektrycznego. Aby zapewnić jeszcze większą elastyczność, akumulatory mogą być również używane w innych urządzeniach platformy akumulatorowej Kärcher Battery Power 18 V lub 36 V.
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NIC NIE ZATRZYMA TWOJEGO WOW!
Absolutnie żadnych kabli, dla absolutnej wolności. Bez żadnych kabli, które mogłyby go ograniczać, odkurzacz WD 3-18 nie zatrzyma się przed niczym. Zupełnie jak Ty! Wykonuj wszystkie zadania w domu i poza nim, dzięki technologii Real Time, która zawsze informuje o poziomie naładowania baterii i czasie pracy, jaki pozostał. I o czym już dobrze wiesz – zanieczyszczenia mokre czy suche, grube czy drobne, wewnątrz czy na zewnątrz – to po prostu nie ma znaczenia. Najwyższa moc ssania akumulatorów WD Battery oraz skuteczne usuwanie zanieczyszczeń bez pozostawiania śladów na wszystkich powierzchniach podłogowych przywróci efekt WOW wszędzie, za każdym razem.
Funkcje
Wymienny akumulator 18 V – kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami na platformie akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power.
Stan akumulatora jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD przez cały czas (technologia Real Time).
Praktyczny schowek na akcesoria: Oszczędność miejsca, bezpieczne i łatwo dostępne przechowywanie akcesoriów.
Przechowywanie węża na głowicy urządzenia: Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia.
Schowek: Do bezpiecznego przechowywania narzędzi i małych części, takich jak śruby i gwoździe.
Funkcja dmuchawy dla trudno dostępnych miejsc.
uchwyt rączki znajdujący się na głowicy urządzenia.
System blokowania „pociągnij i popchnij”: Umożliwia szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie i zamykanie zbiornika.
Łatwe odkurzanie na mokro – do dużych i małych ilości wody.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt do przenoszenia.
Specjalna ssawka podłogowa z systemem zacisku.
Główne zalety
Maksymalna swoboda ruchu i natychmiastowa gotowość do użycia
Chcesz odkurzyć samochód, gdy w pobliżu nie ma gniazdka elektrycznego? Butelka z wodą upuszczona na podłogę? Nie stanowi to problemu dzięki akumulatorowym odkurzaczom WD: Bezprzewodowy odkurzacz do pracy na mokro i odkurzacz do pracy na sucho w jednym urządzeniu.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power
WD 1 Compact Battery Set
Napięcie: 18 V
Moc znamionowa: 230 W
Pojemność zbiornika: 7 l
Długość węża ssącego: 1,20 m
Czas pracy akumulatora: Ok. 10 min*
Ciężar bez akcesoriów: 3,1 kg
Ssawka szczelinowa: Tak
Ssawka do tapicerki: Tak
Ssawka podłogowa: Nie
Ładowarka w zestawie: Ładowarka standardowa Battery Power 18 V
Akumulator w zestawie: 18 V/2,5 Ah
* Maksymalna wydajność dzięki wymiennemu akumulatorowi Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
Chcesz szybko odkurzyć samochód? Żaden problem! Dzięki specjalnym akcesoriom do czyszczenia wnętrza samochodu i kompaktowej konstrukcji, odkurzacz uniwersalny na platformie akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power imponuje swoją wszechstronnością i przenosi sprzątanie na wyższy poziom. Miniaturowa potęga!
WD 2-18 Battery Set
Napięcie: 18 V
Moc znamionowa: 225 W
Pojemność zbiornika: 12 l
Długość węża ssącego: 1,80 m
Czas pracy akumulatora: 10 min*
Ciężar bez akcesoriów: 3,4 kg
Ssawka szczelinowa: Tak
Ssawka do tapicerki: Nie
Ssawka podłogowa: Tak
Ładowarka w zestawie: Ładowarka standardowa Battery Power 18 V
Akumulator w zestawie: 18 V/2,5 Ah
* Maksymalna wydajność dzięki wymiennemu akumulatorowi Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
Kompaktowy i elastyczny. Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 2-18, który z łatwością radzi sobie także z suchymi zanieczyszczeniami, oferuje odpowiednią siłę ssania i wysoką wszechstronność zastosowań. W porównaniu z mniejszym modelem WD 1 Compact, WD 2-18 jest wyposażony w ssawkę podłogową i kółka samonastawne, a także zawiera większy o 5 litrów zbiornik na zanieczyszczenia.
WD 3-18 Battery Set/WD 3-18 S Battery Set
Napięcie: 18 V
Moc znamionowa: 225 W
Pojemność zbiornika: 17 l
Długość węża ssącego: 2,0 m
Czas pracy akumulatora: 20 min*
Ciężar bez akcesoriów: 3,8 kg/4,1 kg
Ssawka szczelinowa: Tak
Ssawka do tapicerki: Nie
Ssawka podłogowa: Tak
Ładowarka w zestawie: Ładowarka standardowa Battery Power 18 V
Akumulator w zestawie: 18 V/5,0 Ah
* Maksymalna wydajność dzięki wymiennemu akumulatorowi Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah
Do jeszcze większych zanieczyszczeń, a także do odkurzania na mokro: Odkurzacz WD 3-18 z wytrzymałym zbiornikiem z tworzywa sztucznego i odkurzacz WD 3 18 S ze zbiornikiem na wodę ze stali nierdzewnej. Oferują one dodatkowe 5 litrów pojemności zbiornika w porównaniu do modelu WD 2-18, a dzięki dołączonemu do zestawu wymiennemu akumulatorowi 5,0 Ah imponują dwukrotnie dłuższym czasem nieprzerwanej pracy wynoszącym 20 minut.
36 V Kärcher Battery Power
WD 3 Battery Set/WD 3 Battery Premium Set
Napięcie: 36 V
Moc znamionowa: 300 W
Pojemność zbiornika: 17 l
Długość węża ssącego: 2,0 m
Czas pracy akumulatora: Ok. 15 min*
Ciężar bez akcesoriów: 5,2 kg/5,5 kg (premium)
Ssawka szczelinowa: Tak
Ssawka do tapicerki: Nie
Ssawka podłogowa: Tak
Ładowarka w zestawie: Ładowarka standardowa Battery Power 36 V
Akumulator w zestawie: 36 V/2,5 Ah
* Maksymalna wydajność dzięki wymiennemu akumulatorowi Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah
Większa swoboda ruchu niż kiedykolwiek wcześniej, ale z dodatkową siłą ssania! Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 3 Battery zapewnia bezprzewodową swobodę przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Niezależnie od tego, czy zanieczyszczenia są gruboziarniste, drobne, mokre czy suche – odkurzacz WD 3 Battery zbierze wszystko.