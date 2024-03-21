AKUMULATOROWE ODKURZACZE UNIWERSALNE KÄRCHER

WD 1 Compact Battery Set

Napięcie: 18 V

Moc znamionowa: 230 W

Pojemność zbiornika: 7 l

Długość węża ssącego: 1,20 m

Czas pracy akumulatora: Ok. 10 min*

Ciężar bez akcesoriów: 3,1 kg

Ssawka szczelinowa: Tak

Ssawka do tapicerki: Tak

Ssawka podłogowa: Nie

Ładowarka w zestawie: Ładowarka standardowa Battery Power 18 V

Akumulator w zestawie: 18 V/2,5 Ah

* Maksymalna wydajność dzięki wymiennemu akumulatorowi Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah

Chcesz szybko odkurzyć samochód? Żaden problem! Dzięki specjalnym akcesoriom do czyszczenia wnętrza samochodu i kompaktowej konstrukcji, odkurzacz uniwersalny na platformie akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power imponuje swoją wszechstronnością i przenosi sprzątanie na wyższy poziom. Miniaturowa potęga!