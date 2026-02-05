Szczotki boczne do mokrych zanieczyszczeń
Dwie szczotki boczne do zamiatania mokrych zanieczyszczeń. Pasują do każdej zamiatarki domowej Kärcher.
Wykonane naprzemiennie z standardowego włosia oraz włosia, które jest 3x twardsze niż w przypadku standardowych szczotek. Rekomendowane do zamiatania np. mokrych liści i innych zanieczyszczeń.
Cechy i zalety
Konstrukcja szczotek to mieszanina miękkich i twardych włókien.
- Większa siła zamiatania zanieczyszczeń
- Dokładne zamiatanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|szary
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|252 x 252 x 51
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Ścieżki
- Mokry brud