Szczotki boczne do mokrych zanieczyszczeń

Dwie szczotki boczne do zamiatania mokrych zanieczyszczeń. Pasują do każdej zamiatarki domowej Kärcher.

Wykonane naprzemiennie z standardowego włosia oraz włosia, które jest 3x twardsze niż w przypadku standardowych szczotek. Rekomendowane do zamiatania np. mokrych liści i innych zanieczyszczeń.

Cechy i zalety
Konstrukcja szczotek to mieszanina miękkich i twardych włókien.
  • Większa siła zamiatania zanieczyszczeń
  • Dokładne zamiatanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor szary
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 252 x 252 x 51
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Ścieżki
  • Mokry brud