Zamiatarka S 3 Twin 2-in-1

Zamiatarka S 3 Twin 2 w 1 o szerokości zamiatania 650 mm, z dwiema standardowymi szczotkami bocznymi i dwiema specjalnymi szczotkami bocznymi do mokrych zanieczyszczeń. Idealna do powierzchni 40 m² i większych. Zawiera 16-litrowy pojemnik na zanieczyszczenia.

Zamiataj pięć razy szybciej niż za pomocą miotły: wygodna zamiatarka S 3 Twin 2 w 1 sprawia, że jest to możliwe, a jednocześnie nie obciąża pleców. Ta wydajna zamiatarka, wraz z mocną szczotką walcową i dwiema szczotkami bocznymi, oferuje szerokość zamiatania 650 mm. S 3 Twin 2 w 1 zawiera standardowe szczotki boczne do zanieczyszczeń suchych oraz dwie dodatkowe szczotki boczne z twardym włosiem do zanieczyszczeń mokrych. Urządzenie przenosi odpady bezpośrednio do 16-litrowego pojemnika na odpady, zapewniając doskonałe efekty czyszczenia. Wytrzymała zamiatarka jest łatwa w manewrowaniu i niezwykle zwrotna. Długie włosie na szczotkach bocznych zapewnia dokładne czyszczenie aż do krawędzi. Uchwyt do pchania o regulowanej wysokości (dwa ustawienia) idealnie dopasowuje się do wzrostu użytkownika, a w razie potrzeby można go całkowicie złożyć w celu przechowywania w pozycji pionowej, aby zaoszczędzić miejsce. Pojemnik na odpady można łatwo wyjąć i bezpiecznie odstawić oraz opróżnić bez kontaktu z zanieczyszczeniami.

Cechy i zalety
Zamiatarka S 3 Twin 2-in-1: Dwie pary szczotek bocznych
Dwie pary szczotek bocznych
Standardowe szczotki do suchych zanieczyszczeń oraz dodatkowe twarde szczotki do zamiatania mokrych zanieszczyszczeń.
Zamiatarka S 3 Twin 2-in-1: Zamiatanie blisko krawędzi
Zamiatanie blisko krawędzi
Dokładne zamiatanie kątów, krawędzi i szczelin.
Zamiatarka S 3 Twin 2-in-1: Zajmuje niewiele miejsca
Zajmuje niewiele miejsca
Zamiatarkę można wygodnie przechowywać w pozycji pionowej, przy ścianie w garażu: zajmuje niewiele miejsca.
Uchwyt prowadzący z 2-stopniową regulacją
  • Regulowana wysokość uchwytu prowadzącego pozwoli dopasować go do wzrostu osoby korzystającej z zamiatarki.
Łatwe wyjmowanie zbiornika
  • Łatwe opróżnianie zbiornika.
Zbiornik na zanieczyszczenia
  • Opróżnianie zbiornika bez kontaktu z zabrudzeniami.
Praktyczny uchwyt do przenoszenia
  • Zamiatarka może być łatwo przenoszona dzięki uchwytowi transportowemu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość robocza ze szczotką boczną (mm) 650
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 1800
Obudowa / rama Tworzywo sztuczne / Tworzywo sztuczne
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 16
Polecana do powierzchni powyżej (m²) 40
Kolor żółty
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 10
Waga z opakowaniem (kg) 10,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 690 x 670 x 930

Zakres dostawy

  • Szczotka boczna: 2 szt.
  • Szczotki boczne do zamiatania mokrych zanieczyszczeń: 2 szt.

Wyposażenie

  • Ergonomiczny uchwyt
  • Uchwyt prowadzący z 2-stopniową regulacją
  • Łatwość przechowywania
  • Zbiornik na zanieczyszczenia
Zastosowania
  • Teren wokół domu i ogród
  • Ścieżki wokół domu
  • Ścieżki
  • (Podwórko) wejścia, podjazdy
  • Piwnica
Akcesoria
Części zamienne

