Zamiataj pięć razy szybciej niż za pomocą miotły: wygodna zamiatarka S 3 Twin 2 w 1 sprawia, że jest to możliwe, a jednocześnie nie obciąża pleców. Ta wydajna zamiatarka, wraz z mocną szczotką walcową i dwiema szczotkami bocznymi, oferuje szerokość zamiatania 650 mm. S 3 Twin 2 w 1 zawiera standardowe szczotki boczne do zanieczyszczeń suchych oraz dwie dodatkowe szczotki boczne z twardym włosiem do zanieczyszczeń mokrych. Urządzenie przenosi odpady bezpośrednio do 16-litrowego pojemnika na odpady, zapewniając doskonałe efekty czyszczenia. Wytrzymała zamiatarka jest łatwa w manewrowaniu i niezwykle zwrotna. Długie włosie na szczotkach bocznych zapewnia dokładne czyszczenie aż do krawędzi. Uchwyt do pchania o regulowanej wysokości (dwa ustawienia) idealnie dopasowuje się do wzrostu użytkownika, a w razie potrzeby można go całkowicie złożyć w celu przechowywania w pozycji pionowej, aby zaoszczędzić miejsce. Pojemnik na odpady można łatwo wyjąć i bezpiecznie odstawić oraz opróżnić bez kontaktu z zanieczyszczeniami.