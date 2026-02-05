Zamiatarka S 3 Twin 2-in-1
Zamiatarka S 3 Twin 2 w 1 o szerokości zamiatania 650 mm, z dwiema standardowymi szczotkami bocznymi i dwiema specjalnymi szczotkami bocznymi do mokrych zanieczyszczeń. Idealna do powierzchni 40 m² i większych. Zawiera 16-litrowy pojemnik na zanieczyszczenia.
Zamiataj pięć razy szybciej niż za pomocą miotły: wygodna zamiatarka S 3 Twin 2 w 1 sprawia, że jest to możliwe, a jednocześnie nie obciąża pleców. Ta wydajna zamiatarka, wraz z mocną szczotką walcową i dwiema szczotkami bocznymi, oferuje szerokość zamiatania 650 mm. S 3 Twin 2 w 1 zawiera standardowe szczotki boczne do zanieczyszczeń suchych oraz dwie dodatkowe szczotki boczne z twardym włosiem do zanieczyszczeń mokrych. Urządzenie przenosi odpady bezpośrednio do 16-litrowego pojemnika na odpady, zapewniając doskonałe efekty czyszczenia. Wytrzymała zamiatarka jest łatwa w manewrowaniu i niezwykle zwrotna. Długie włosie na szczotkach bocznych zapewnia dokładne czyszczenie aż do krawędzi. Uchwyt do pchania o regulowanej wysokości (dwa ustawienia) idealnie dopasowuje się do wzrostu użytkownika, a w razie potrzeby można go całkowicie złożyć w celu przechowywania w pozycji pionowej, aby zaoszczędzić miejsce. Pojemnik na odpady można łatwo wyjąć i bezpiecznie odstawić oraz opróżnić bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Cechy i zalety
Dwie pary szczotek bocznychStandardowe szczotki do suchych zanieczyszczeń oraz dodatkowe twarde szczotki do zamiatania mokrych zanieszczyszczeń.
Zamiatanie blisko krawędziDokładne zamiatanie kątów, krawędzi i szczelin.
Zajmuje niewiele miejscaZamiatarkę można wygodnie przechowywać w pozycji pionowej, przy ścianie w garażu: zajmuje niewiele miejsca.
Uchwyt prowadzący z 2-stopniową regulacją
- Regulowana wysokość uchwytu prowadzącego pozwoli dopasować go do wzrostu osoby korzystającej z zamiatarki.
Łatwe wyjmowanie zbiornika
- Łatwe opróżnianie zbiornika.
Zbiornik na zanieczyszczenia
- Opróżnianie zbiornika bez kontaktu z zabrudzeniami.
Praktyczny uchwyt do przenoszenia
- Zamiatarka może być łatwo przenoszona dzięki uchwytowi transportowemu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość robocza ze szczotką boczną (mm)
|650
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1800
|Obudowa / rama
|Tworzywo sztuczne / Tworzywo sztuczne
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|16
|Polecana do powierzchni powyżej (m²)
|40
|Kolor
|żółty
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|10
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|690 x 670 x 930
Zakres dostawy
- Szczotka boczna: 2 szt.
- Szczotki boczne do zamiatania mokrych zanieczyszczeń: 2 szt.
Wyposażenie
- Ergonomiczny uchwyt
- Uchwyt prowadzący z 2-stopniową regulacją
- Łatwość przechowywania
- Zbiornik na zanieczyszczenia
Zastosowania
- Teren wokół domu i ogród
- Ścieżki wokół domu
- Ścieżki
- (Podwórko) wejścia, podjazdy
- Piwnica
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.