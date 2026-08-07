Ssawka do myjek do okien Comfort
Ssawka do myjek do okien Comfort umożliwia łatwe i dokładne czyszczenie trudno dostępnych szyb dzięki długiej, elastycznej listwie zbierającej. W rezultacie są tak czyste, że aż błyszczą.
Proste rozwiązanie do czyszczenia powierzchni ze szkła z użyciem myjki parowej. Ssawka do myjek do okien Comfort umożliwia czyszczenie okien, luster i innych powierzchni ze szkła łatwo i bez zacieków. Długa listwa zbierająca znacznie ułatwia pozbywanie się zacieków i śladów, nawet z trudno dostępnych miejsc. Do skutecznego czyszczenia okien bez środków chemicznych.
Cechy i zalety
Otwory parowe w dyszySzyba jest pokrywana parą, co pozwala na optymalne usuwanie zanieczyszczeń.
Wysokiej jakości listwa zbierającaCzyszczenie okien, luster i wielu innych powierzchni szklanych bez zacieków. Skuteczne usuwanie wilgoci i odspojonych zabrudzeń.
Długa elastyczna listwa zbierającaSzczególnie długa listwa zbierająca ssawki do myjek do okien zapewnia idealne czyszczenie, nawet w trudno dostępnych kątach.
Czyszczenie bez środków chemicznych
- Gorąca para w bardzo silny sposób rozpuszcza zabrudzenia. Jednocześnie sposób ten ma zrównoważony charakter, ponieważ nie zachodzi potrzeba stosowania dodatkowych detergentów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|140 x 225 x 43
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Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane