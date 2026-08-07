Proste rozwiązanie do czyszczenia powierzchni ze szkła z użyciem myjki parowej. Ssawka do myjek do okien Comfort umożliwia czyszczenie okien, luster i innych powierzchni ze szkła łatwo i bez zacieków. Długa listwa zbierająca znacznie ułatwia pozbywanie się zacieków i śladów, nawet z trudno dostępnych miejsc. Do skutecznego czyszczenia okien bez środków chemicznych.