Parownica SG 4/2 Classic
Wyjątkowo kompaktowa i łatwa w użyciu: parownica SG 4/2 Classic z unikalną konstrukcją wszystko w jednym i funkcją VapoHydro do czyszczenia i higieny bez użycia środków chemicznych.
Dzięki wyjątkowej konstrukcji wszystko w jednym parownica SG 4/2 Classic jest bardzo kompaktowa, solidna i trwała. Jest również bogato wyposażona i bardzo łatwa w obsłudze. Urządzenie zachwyca doskonałymi wynikami czyszczenia, znakomitym stosunkiem ceny do jakości i maksymalną wydajnością. Lekka, ważąca zaledwie 7,5 kg maszyna jest najbardziej kompaktowym profesjonalnym urządzeniem do czyszczenia parą w swojej klasie. Jest gotowa do pracy w ciągu zaledwie 3 minut, a dzięki ciśnieniu pary wynoszącemu 4 bary oferuje więcej niż wystarczające rezerwy do głębokiego czyszczenia i higieny bez użycia środków chemicznych. Lady, płytki, płyty grzewcze, piekarniki i wiele innych powierzchni dokładnie czyszczone do najmniejszej szczeliny – niezależnie od stopnia zabrudzenia. W szczególnie uporczywych przypadkach funkcja VapoHydro wspomaga czyszczenie gorącą wodą i skutecznie usuwa silne zabrudzenia i tłuszcze, a zbiornik wody można w każdej chwili wyjąć i napełnić. Akcesoria takie jak wąż parowy, dysza ręczna, dysza punktowa, dysza Power, szczotka okrągła, szczotka płaska, skrobak parowy i ścierka z mikrofibry są przechowywane bezpośrednio w urządzeniu - opcjonalnie dostępna jest również dysza podłogowa.
Cechy i zalety
Kompaktowa konstrukcja "wszystko w jednym"Ekonomiczne rozwiązanie. Oszczędność miejsca, wygodne przechowywanie akcesoriów w samym urządzeniu. Możliwość łatwego transportu w jednej ręce dzięki niewielkiej wadze (7,5 kg).
Prosta obsługaŁatwe uruchamianie za pomocą przycisku. Diody LED informują o gotowości do pracy, braku wody i interwałach serwisowych.
Funkcja VapoHydroWydajna kombinacja czyszcząca pary i gorącej wody. Rozpuszczony brud jest łatwo spłukiwany. Zwiększa siłę czyszczenia przy bardzo uporczywych zabrudzeniach.
Kompleksowe wyposażenie
- Wielofunkcyjne akcesoria do czyszczenia różnych powierzchni.
- Oszczędność miejsca, wygodne przechowywanie akcesoriów w samym urządzeniu.
- Opcjonalnie dostępne są dysza podłogowa, dysza do okien i dysza do tekstyliów.
Wyjmowany zbiornik na wodę
- Zbiornik czystej wody można w każdej chwili napełnić.
- Długie czyszczenie za pomocą pary lub funkcji VapoHydro bez żadnych przerw.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
- Gotowość do pracy w ciągu 3 minut od włączenia.
- Akcesoria są w każdej chwili łatwo dostępne dzięki konstrukcji "wszystko w jednym".
Specyfikacja
Dane techniczne
|Pojemność kotła (l)
|0,5
|Pojemność zbiornika (l)
|1,5
|Ciśnienie pary (bar)
|maks. 4
|Moc grzałki (W)
|2250
|Temperatura (°C)
|maks. 145
|Długość przewodu zasilającego (m)
|5
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|460 x 298 x 265
Zakres dostawy
- Dysza ręczna ze szczotką: 165 mm
- Wąż parowy z pistoletem: 2.5 m
- Pokrowiec z mikrofibry na dyszę ręczną
- Torba siatkowa na akcesoria
Wyposażenie
- Ergonomiczny uchwyt
- Dysza power
- Dysza strumienia punktowego, długa
Wideo
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Do czyszczenia wszystkich typów pomieszczeń sanitarnych w obiektach turystycznych
- Do czyszczenia powierzchni roboczych, zlewów, okapów, kranów w kuchniach
- Higieniczne czyszczenie i sanityzacja bez użycia środków chemicznych
- Do czyszczenia miejsc o dużym natężeniu ruchu, takich jak bufety, witryny czy lady
- Do czyszczenia zlewów, pryszniców, wanien, luster i okien
- Doskonały na kempingach, statkach wycieczkowych i w domach letniskowych
Akcesoria
Części zamienne
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