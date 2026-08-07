Dzięki wyjątkowej konstrukcji wszystko w jednym parownica SG 4/2 Classic jest bardzo kompaktowa, solidna i trwała. Jest również bogato wyposażona i bardzo łatwa w obsłudze. Urządzenie zachwyca doskonałymi wynikami czyszczenia, znakomitym stosunkiem ceny do jakości i maksymalną wydajnością. Lekka, ważąca zaledwie 7,5 kg maszyna jest najbardziej kompaktowym profesjonalnym urządzeniem do czyszczenia parą w swojej klasie. Jest gotowa do pracy w ciągu zaledwie 3 minut, a dzięki ciśnieniu pary wynoszącemu 4 bary oferuje więcej niż wystarczające rezerwy do głębokiego czyszczenia i higieny bez użycia środków chemicznych. Lady, płytki, płyty grzewcze, piekarniki i wiele innych powierzchni dokładnie czyszczone do najmniejszej szczeliny – niezależnie od stopnia zabrudzenia. W szczególnie uporczywych przypadkach funkcja VapoHydro wspomaga czyszczenie gorącą wodą i skutecznie usuwa silne zabrudzenia i tłuszcze, a zbiornik wody można w każdej chwili wyjąć i napełnić. Akcesoria takie jak wąż parowy, dysza ręczna, dysza punktowa, dysza Power, szczotka okrągła, szczotka płaska, skrobak parowy i ścierka z mikrofibry są przechowywane bezpośrednio w urządzeniu - opcjonalnie dostępna jest również dysza podłogowa.