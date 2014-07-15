Profesjonalne parownice Kärcher

Myjka parowa Kärcher — wzorowa czystość bez używania detergentów

Myjka parowa Kärcher to nowe podejście do profesjonalnego sprzątania — ekologiczna, precyzyjna i gotowa do pracy w ciągu zaledwie kilku minut!

Wysoka temperatura i wysokie ciśnienie pary wodnej sprawiają, że to sprytne urządzenie parowe skutecznie usuwa nawet uporczywe zaburzenia: przyschnięte do podłogi resztki jedzenia czy zacieki na kabinie prysznicowej. Eliminuje także większość drobnoustrojów i wirusów, zapewniając skuteczną dezynfekcję powierzchni (zgodnie z EN 16615). Ciśnienie pary 4 bar zapewnia doskonałą wydajność i krótszy czas czyszczenia powierzchni.

Bezstopniowa regulacja ilości pary i funkcja VapoHydro do bezstopniowej regulacji nasycenia parą umożliwiają idealne dopasowanie maszyny do danego zadania czyszczenia.

System dwóch zbiorników, który szybko się nagrzewa, może być napełniany w sposób ciągły, co pozwala na długie okresy nieprzerwanej pracy.

Kompaktowa parownica profesjonalna Karcher zapewnia maksymalne parametry czyszczenia przy zachowaniu niewielkiej wagi i ergonomicznej konstrukcji. Jej użytkowanie zapewnia maksymalny komfort pracy, eliminując ryzyko nadmiernego wysiłku.