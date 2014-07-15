Profesjonalne parownice Kärcher
Nowe podejście do czyszczenia powierzchni — higieniczne, przyjazne środowisku i tanie w eksploatacji profesjonalne urządzenia do czyszczenia parą. Czyszczą wszystkie twarde powierzchnie bez konieczności używania środków czyszczących — skutecznie i ekologicznie.
Myjka parowa Kärcher — wzorowa czystość bez używania detergentów
Myjka parowa Kärcher to nowe podejście do profesjonalnego sprzątania — ekologiczna, precyzyjna i gotowa do pracy w ciągu zaledwie kilku minut!
Wysoka temperatura i wysokie ciśnienie pary wodnej sprawiają, że to sprytne urządzenie parowe skutecznie usuwa nawet uporczywe zaburzenia: przyschnięte do podłogi resztki jedzenia czy zacieki na kabinie prysznicowej. Eliminuje także większość drobnoustrojów i wirusów, zapewniając skuteczną dezynfekcję powierzchni (zgodnie z EN 16615). Ciśnienie pary 4 bar zapewnia doskonałą wydajność i krótszy czas czyszczenia powierzchni.
Bezstopniowa regulacja ilości pary i funkcja VapoHydro do bezstopniowej regulacji nasycenia parą umożliwiają idealne dopasowanie maszyny do danego zadania czyszczenia.
System dwóch zbiorników, który szybko się nagrzewa, może być napełniany w sposób ciągły, co pozwala na długie okresy nieprzerwanej pracy.
Kompaktowa parownica profesjonalna Karcher zapewnia maksymalne parametry czyszczenia przy zachowaniu niewielkiej wagi i ergonomicznej konstrukcji. Jej użytkowanie zapewnia maksymalny komfort pracy, eliminując ryzyko nadmiernego wysiłku.
Parownice profesjonalne do sprzątania Kärcher — zastosowania
Profesjonalne parownice do sprzątania Kärcher to uniwersalne urządzenia, które sprawdzą się wszędzie tam, gdzie wymagana jest wzorowa czystość bez używania środków chemicznych i detergentów. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w:
- budynkach mieszkalnych i biurach: do czyszczenia umywalek, pryszniców, luster,
- hotelach i obiektach gastronomicznych,
- szpitalach, przychodniach lekarskich, gabinetach stomatologicznych,
- sklepach i budynkach: do czyszczenia lad i innych elementów o dużym natężeniu ruchu i kontaktu z bakteriami i wirusami;
- obiektach turystycznych: do czyszczenia wszystkich typów pomieszczeń sanitarnych;
- kuchniach: do czyszczenia blatów i innych powierzchni roboczych, umywalek, kranów i okapów;
w domach letniskowych na kempingach i statkach wycieczkowych.
Dzięki wykorzystaniu dodatkowych akcesoriów: dyszy do podłogi, dyszy do okien i dyszy do tekstyliów szybko, wygodnie i ekologicznie usuniesz uciążliwe zabrudzenia także z posadzki PCV, płytek, szklanych powierzchni (okien, blatów), a nawet z dywanu czy tapicerki oraz z trudniej dostępnych miejsc: np. fug.
Profesjonalne parownice parowe Kärcher — dla kogo?
Profesjonalne parownice do czyszczenia różnych powierzchni to urządzenia do użytku komercyjnego i profesjonalnego. Stworzone z myślą o osobach, które chcą sprzątać ekologicznie, nie rezygnując przy tym z najlepszych rezultatów i efektu wzorowej czystości.
