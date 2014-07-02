Zestaw szczotek z mosiężną szczeciną

Zestaw szczotek okrągłych z mosiężną szczeciną do usuwania uporczywych, zaschniętych zabrudzeń. Doskonałe do niewrażliwych powierzchni.

Zestaw szczotek okrągłych z mosiężną szczeciną do usuwania uporczywych, zaschniętych zabrudzeń – np. piekarnik, kuchenka. Skuteczne czyszczenie z użyciem parownicy. Uwaga: nie stosować na wrażliwych powierzchniach jak drewno lub tworzywo sztuczne.

Cechy i zalety
Szczotki mosiężne
  • Solidne szczotki do łatwego usuwania uporczywego brudu
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 40 x 26 x 26
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Grill
  • Piekarnik
  • Oporny brud
Akcesoria