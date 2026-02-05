Parownica SC 1 Multi & Up Textile Edition
Wielofunkcyjny mop parowy 4-w-1 SC 1 Multi & Up Textile Edition może być używany w trzech różnych pozycjach oraz jako ręczna parownica – idealnie dostosowując się do indywidualnych wymagań.
Kompaktowy mop parowy 4-w-1 SC 1 Multi & Up Textile Edition czyści bez użycia chemikaliów i może być używany błyskawicznie do dokładnego czyszczenia w całym domu, zarówno jako wielofunkcyjna ręczna parownica, jak i wszechstronny mop parowy 3-w-1 dzięki dołączonemu zestawowi dysz podłogowych EasyFix Large. Pracując w trzech różnych pozycjach – górnej, środkowej i dolnej – urządzenie doskonale dostosowuje się do indywidualnych wymagań. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher eliminuje do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich typowych bakterii domowych²⁾ z twardych powierzchni. Kompaktowa i praktyczna konstrukcja urządzenia sprawia, że jest ono wygodne w użyciu i łatwe do przechowywania w najmniejszych przestrzeniach. Mop parowy SC 1 Multi & Up Textile Edition jest gotowy do użycia w 30 sekund i można go łatwo napełnić dzięki wyjmowanemu zbiornikowi na wodę – oznacza to brak długiego czasu oczekiwania lub przerw. Wymienny wkład odkamieniający zapewnia automatyczne odkamienianie i pięciokrotnie dłuższą żywotność produktu. Wyświetlacz LED z panelem sterowania umożliwia prostą i łatwą obsługę. Różne tryby, takie jak nagrzewanie, gotowość do użycia, tryb pary i konieczność wymiany wkładu są zawsze wyświetlane.
Cechy i zalety
Innowacyjne i niezwykle wszechstronne zastosowanie 4 w 1
- Innowacyjna konstrukcja urządzenia pozwala używać go zarówno jako wielofunkcyjnej ręcznej parownicy SC 1 Multi, jak i mopa parowego SC 1 Multi & Up Textile Edition 3 w 1 dzięki dołączonemu zestawowi dysz podłogowych EasyFix Large.
- Unikalna konstrukcja 3 w 1 z trzema różnymi pozycjami mopa pozwala w każdej chwili wybrać konfigurację odpowiednią dla siebie.
- Górna pozycja: maksymalna zwrotność pod meblami i sporadyczne wyrzucanie pary. Środkowa pozycja: połączenie dobrej zwrotności pod meblami i odpowiedniej wagi urządzenia. Dolna pozycja: urządzenie jest lekkie jak piórko w dłoni i może stać samodzielnie podczas krótkich przerw w pracy.
Kompaktowa i praktyczna konstrukcja urządzenia
- Łatwa praca dzięki niewielkim rozmiarom urządzenia.
- Ergonomiczny kształt ułatwiający czyszczenie.
- Dzięki kompaktowym wymiarom parownica może być przechowywana zawsze "pod ręką".
Para non-stop i zintegrowany filtr odkamieniający we wkładzie
- Przeźroczysty zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić w każdej chwili.
- Inteligentny wkład odkamieniający automatycznie usuwa kamień z wody, znacznie wydłużając żywotność urządzenia.
- Dioda LED sygnalizuje konieczność wymiany wkładu z jednogodzinnym wyprzedzeniem.
Wyświetlacz LED z panelem sterowania
- Prosta i łatwa obsługa.
- Wystarczy lekko dotknąć panelu sterowania, aby aktywować wyrzut pary – nie jest wymagany żaden wysiłek fizyczny.
- Na przejrzystym wyświetlaczu widoczne są informacje o nagrzewaniu, gotowości do pracy, trybie parowym i potrzebie wymiany wkładu.
Krótki czas nagrzewania
- Czas nagrzewania to jedynie 30 sekund, urządzenie jest szybko gotowe do pracy.
Ssawka podłogowa EasyFix Large z elastycznym złączem i mocowaniem ściereczki na rzepy
- Dzięki dyszy podłogowej EasyFix Large mop parowy SC 1 Multi & Up Textile Edition może stać samodzielnie w najniższej pozycji, przymocowany bezpośrednio do dyszy podłogowej. Dysza podłogowa umożliwia również szybsze czyszczenie.
- Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)
|ok. 30
|Moc grzałki (W)
|1300
|Długość przewodu zasilającego (m)
|5
|Czas nagrzewania (min)
|0,5
|Pojemność zbiornika (ml)
|200
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 113 x 190
Zakres dostawy
- Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix Large: 1 szt.
- Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
- Filtr odkamieniający we wkładzie: 1 szt.
- Akcesorium do wygładzania zagnieceń na ubraniach i innych tekstyliach
- Dysza ręczna
- Ssawka podłogowa: EasyFix duża
- Ilość rur parowych: 2 szt.
- Długość rur parowych: 0.5 m
Wyposażenie
- Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
- Opaska kablowa na rzep
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Krany
- Umywalka
- Płytki
- Okna i powierzchnie szklane
- Okapy
- Płyty grzewcze
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.