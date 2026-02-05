Parownica SC 4 EasyFix
Wielofunkcyjne i wyjątkowo komfortowe w obsłudze urządzenie. Skuteczne i niezawodne. Przeznaczone do czyszczenia wszelkich wodoodpornych powierzchni w domu. Posiada dodatkowy zbiornik na wodę.
Parownica SC 4 EasyFix oferuje dużą wygodę dzięki zintegrowanemu schowkowi na kabel, schowkowi na akcesoria i pozycji parkowania dyszy podłogowej. Dysza podłogowa EasyFix gwarantuje doskonałą ergonomię dzięki elastycznemu przegubowi, a technologia lameli zapewnia lśniące efekty czyszczenia. Dzięki wygodnemu systemowi mocowania na rzep ściereczkę z mikrofibry można szybko i łatwo przytwierdzić do dyszy podłogowej i zdjąć bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Dzięki dwustopniowej regulacji intensywności pary można ją dostosować do powierzchni i zanieczyszczeń. Szeroka gama akcesoriów szybko sprawi, że płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny będą lśniły jak nowe – usuwając nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia. Stale uzupełniany i wyjmowany zbiornik na wodę umożliwia nieprzerwane czyszczenie. Parownica SC 4 EasyFix czyści bez użycia środków chemicznych i może być używana praktycznie w każdym miejscu w domu. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni.
Cechy i zalety
Dodatkowy zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnićCzyszczenie bez przerw, wygodne napełnianie zbiornika wodą.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Schowek na przewód elektryczny na obudowieBezpieczne przechowywanie kabla zasilającego i akcesoriów
Wielofunkcyjne akcesoria
- Efektywne czyszczenie różnych powierzchni.
Pad wykonany z wysokiej jakości mikrofibry.
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Blokada pistoletu parowego
- Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Regulacja ilości pary na rękojeści
- Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Akcesoria do parownicy można przechowywać na urządzeniu.
- Praktyczne przechowywanie akcesoriów na urządzeniu.
Włącznik na urządzeniu
- Łatwe włączanie i wyłączanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Certyfikat¹⁾
|Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
|Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)
|ok. 100
|Moc grzałki (W)
|2000
|Maksymalne ciśnienie pary (bar)
|maks. 3,5
|Długość przewodu zasilającego (m)
|4
|Czas nagrzewania (min)
|4
|Pojemność kotła (l)
|0,5
|Pojemność zbiornika (l)
|0,8
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).
Zakres dostawy
- Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 1 szt.
- Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
- Proszek do odkamieniania: 3 szt.
- Dysza punktowa
- Dysza ręczna
- Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
- Ssawka podłogowa: EasyFix
- Ilość rur parowych: 2 szt.
- Długość rur parowych: 0.5 m
Wyposażenie
- Bezpieczna blokada
- Zawór bezpieczeństwa
- Regulacja ilości pary: na uchwycie (2 stopnie)
- Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
- Wąż parowy z pistoletem: 2.2 m
- Zintegrowany włącznik / wyłącznik
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Wideo
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Krany
- Umywalka
- Płytki
- Okna i powierzchnie szklane
- Okapy
- Płyty grzewcze
