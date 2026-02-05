Czyszczenie i prasowanie? Niezła para! Żaden problem dla parownicy Kärcher SC 5 EasyFix. Najmocniejsza parownica w swojej klasie (ciśnienie pary 4,2 bara) zawiera również opcję podłączenia żelazka parowego. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni. Szeroka gama akcesoriów umożliwia nieskazitelne czyszczenie płytek, płyt grzewczych, okapów, a nawet najmniejszych szczelin, zarówno lekko zanieczyszczonych, jak i zawierających uporczywe zanieczyszczenia. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym przegubem umożliwia ergonomiczną pracę. Technologia lameli gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia. Ściereczkę do czyszczenia podłóg można łatwo przymocować do dyszy podłogowej i ponownie zdjąć bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Funkcja VapoHydro zapewnia jeszcze łatwiejsze usuwanie uporczywych zanieczyszczeń poprzez dodanie gorącej wody. Intensywność pary można dostosować do powierzchni i zanieczyszczeń. Wyjmowany zbiornik na wodę może być stale uzupełniany – dla nieprzerwanego czyszczenia. Dodatkowe akcesoria: zintegrowany schowek na kabel, schowek na akcesoria, pozycja parkowaniadyszy podłogowej.