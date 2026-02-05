Parownica SC 5 EasyFix
Wydajna i wszechstronna: Parownica SC 5 EasyFix z ciśnieniem pary 4,2 bara i przyłączem żelazka parowego. Zawiera funkcję VapoHydro, stale uzupełniany zbiornik na wodę i dyszę podłogową EasyFix.
Czyszczenie i prasowanie? Niezła para! Żaden problem dla parownicy Kärcher SC 5 EasyFix. Najmocniejsza parownica w swojej klasie (ciśnienie pary 4,2 bara) zawiera również opcję podłączenia żelazka parowego. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni. Szeroka gama akcesoriów umożliwia nieskazitelne czyszczenie płytek, płyt grzewczych, okapów, a nawet najmniejszych szczelin, zarówno lekko zanieczyszczonych, jak i zawierających uporczywe zanieczyszczenia. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym przegubem umożliwia ergonomiczną pracę. Technologia lameli gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia. Ściereczkę do czyszczenia podłóg można łatwo przymocować do dyszy podłogowej i ponownie zdjąć bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Funkcja VapoHydro zapewnia jeszcze łatwiejsze usuwanie uporczywych zanieczyszczeń poprzez dodanie gorącej wody. Intensywność pary można dostosować do powierzchni i zanieczyszczeń. Wyjmowany zbiornik na wodę może być stale uzupełniany – dla nieprzerwanego czyszczenia. Dodatkowe akcesoria: zintegrowany schowek na kabel, schowek na akcesoria, pozycja parkowaniadyszy podłogowej.
Cechy i zalety
Funkcja VapoHydroGorąca woda z parą przekłada się na łatwiejsze usuwanie brudu. Lepsze rezultaty czyszczenia.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Dodatkowy zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnićCzyszczenie bez przerw i łatwe napełnianie zbiornika z wodą.
Wielofunkcyjne akcesoria
- Efektywne czyszczenie różnych powierzchni.
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Blokada pistoletu parowego
- Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Czterostopniowa regulacja przepływu pary
- Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Akcesoria do parownicy można przechowywać na urządzeniu.
- Praktyczne przechowywanie akcesoriów na urządzeniu.
Włącznik na urządzeniu
- Łatwe włączanie i wyłączanie.
Schowek na przewód elektryczny na obudowie
- Bezpieczne przechowywanie kabla zasilającego i akcesoriów
Specyfikacja
Dane techniczne
|Certyfikat¹⁾
|Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
|Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)
|ok. 150
|Moc grzałki (W)
|2250
|Maksymalne ciśnienie pary (bar)
|maks. 4,2
|Długość przewodu zasilającego (m)
|6
|Czas nagrzewania (min)
|3
|Pojemność kotła (l)
|0,5
|Pojemność zbiornika (l)
|1,5
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).
Zakres dostawy
- Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 1 szt.
- Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
- Proszek do odkamieniania: 3 szt.
- Dysza punktowa
- Dysza ręczna
- Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
- Ssawka podłogowa: EasyFix
- Ilość rur parowych: 2 szt.
- Długość rur parowych: 0.5 m
Wyposażenie
- Bezpieczna blokada
- Zawór bezpieczeństwa
- Regulacja ilości pary: na urządzeniu (4 stopnie)
- Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
- Wąż parowy z pistoletem: 2.3 m
- Podłączenie dla żelazka parowego
- Zintegrowany włącznik / wyłącznik
- Funkcja VapoHydro
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Wideo
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Krany
- Umywalka
- Płytki
- Okna i powierzchnie szklane
- Okapy
- Płyty grzewcze
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.