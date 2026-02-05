Parownica SC 5 EasyFix

Wydajna i wszechstronna: Parownica SC 5 EasyFix z ciśnieniem pary 4,2 bara i przyłączem żelazka parowego. Zawiera funkcję VapoHydro, stale uzupełniany zbiornik na wodę i dyszę podłogową EasyFix.

Czyszczenie i prasowanie? Niezła para! Żaden problem dla parownicy Kärcher SC 5 EasyFix. Najmocniejsza parownica w swojej klasie (ciśnienie pary 4,2 bara) zawiera również opcję podłączenia żelazka parowego. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni. Szeroka gama akcesoriów umożliwia nieskazitelne czyszczenie płytek, płyt grzewczych, okapów, a nawet najmniejszych szczelin, zarówno lekko zanieczyszczonych, jak i zawierających uporczywe zanieczyszczenia. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym przegubem umożliwia ergonomiczną pracę. Technologia lameli gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia. Ściereczkę do czyszczenia podłóg można łatwo przymocować do dyszy podłogowej i ponownie zdjąć bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Funkcja VapoHydro zapewnia jeszcze łatwiejsze usuwanie uporczywych zanieczyszczeń poprzez dodanie gorącej wody. Intensywność pary można dostosować do powierzchni i zanieczyszczeń. Wyjmowany zbiornik na wodę może być stale uzupełniany – dla nieprzerwanego czyszczenia. Dodatkowe akcesoria: zintegrowany schowek na kabel, schowek na akcesoria, pozycja parkowaniadyszy podłogowej.

Cechy i zalety
Parownica SC 5 EasyFix: Funkcja VapoHydro
Funkcja VapoHydro
Gorąca woda z parą przekłada się na łatwiejsze usuwanie brudu. Lepsze rezultaty czyszczenia.
Parownica SC 5 EasyFix: Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Parownica SC 5 EasyFix: Dodatkowy zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić
Dodatkowy zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić
Czyszczenie bez przerw i łatwe napełnianie zbiornika z wodą.
Wielofunkcyjne akcesoria
  • Efektywne czyszczenie różnych powierzchni.
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Blokada pistoletu parowego
  • Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Czterostopniowa regulacja przepływu pary
  • Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Akcesoria do parownicy można przechowywać na urządzeniu.
  • Praktyczne przechowywanie akcesoriów na urządzeniu.
Włącznik na urządzeniu
  • Łatwe włączanie i wyłączanie.
Schowek na przewód elektryczny na obudowie
  • Bezpieczne przechowywanie kabla zasilającego i akcesoriów
Specyfikacja

Dane techniczne

Certyfikat¹⁾ Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²) ok. 150
Moc grzałki (W) 2250
Maksymalne ciśnienie pary (bar) maks. 4,2
Długość przewodu zasilającego (m) 6
Czas nagrzewania (min) 3
Pojemność kotła (l) 0,5
Pojemność zbiornika (l) 1,5
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 6
Waga z opakowaniem (kg) 8,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 439 x 301 x 305

¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).

Zakres dostawy

  • Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 1 szt.
  • Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
  • Proszek do odkamieniania: 3 szt.
  • Dysza punktowa
  • Dysza ręczna
  • Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
  • Ssawka podłogowa: EasyFix
  • Ilość rur parowych: 2 szt.
  • Długość rur parowych: 0.5 m

Wyposażenie

  • Bezpieczna blokada
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Regulacja ilości pary: na urządzeniu (4 stopnie)
  • Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
  • Wąż parowy z pistoletem: 2.3 m
  • Podłączenie dla żelazka parowego
  • Zintegrowany włącznik / wyłącznik
  • Funkcja VapoHydro
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Wideo

Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Krany
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.