Idealne wprowadzenie do czyszczenia parowego. Parownica SC 2 EasyFix Plus firmy Kärcher jest łatwa i intuicyjna w obsłudze. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym przegubem zapewnia doskonałą ergonomię, a dzięki technologii lameli zapewnia lśniące i czyste efekty. Dzięki wygodnemu systemowi mocowania na rzep ściereczkę do czyszczenia posadzek można szybko i łatwo przytwierdzić do dyszy podłogowej i zdjąć bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Dzięki dwustopniowej regulacji intensywności pary można ją idealnie dostosować do czyszczonej powierzchni i zanieczyszczeń. Parownica SC 2 EasyFix Plus zawiera również ulepszony zestaw akcesoriów do jeszcze bardziej precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń, a także miejsce do przechowywania akcesoriów na urządzeniu i pozycję parkowania dyszy podłogowej. Parownica Kärcher SC 2 EasyFix Plus czyści całkowicie bez użycia środków chemicznych i może być używana praktycznie wszędzie. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni. Płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny stają się nieskazitelnie czyste. Nawet uporczywe zanieczyszczenia znikają w mgnieniu oka.