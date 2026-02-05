Parownica SC 4 EasyFix Plus

Wielofunkcyjna i wyjątkowo komfortowa w obsłudze parownica. Skuteczna i niezawodna. Przeznaczona do czyszczenia wszelkich wodoodpornych powierzchni w domu. Posiada dodatkowy zbiornik na wodę.

Wygodna parownica SC 4 EasyFix Premium z ulepszonym zestawem akcesoriów do jeszcze dokładniejszego usuwania zabrudzeń zapewnia higieniczną czystość w całym domu. Urządzenie czyści całkowicie bez użycia środków chemicznych. Nawet na dywanach - dzięki dołączonej nakładce do odświeżania dywanów. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich powszechnych bakterii domowych²⁾ z typowych twardych powierzchni domowych. Bogate akcesoria parownicy dokładnie wyczyszczą płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny. Nawet usuwanie wyjątkowo uporczywych zabrudzeń nie stanowi problemu. Dysza podłogowa EasyFix z technologią lameli gwarantuje doskonałą ergonomię i perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Za pomocą wygodnego systemu rzepów ściereczkę z mikrofibry można szybko przymocować do dyszy podłogowej i ponownie zdjąć bez konieczności kontaktu z brudem. Dwustopniową regulację pary można optymalnie dostosować do powierzchni i stopnia zabrudzenia. Zbiornik na wodę można napełniać podczas pracy urządzenia co pozwala na nieprzerwane czyszczenie. SC 4 EasyFix Premium posiada zintegrowany schowek na kabel, schowek na akcesoria, a także miejsce do zamocowania dyszy podłogowej na czas przechowywania parownicy.

Cechy i zalety
Parownica SC 4 EasyFix Plus: Dodatkowy zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić
Dodatkowy zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić
Czyszczenie bez przerw, wygodne napełnianie zbiornika wodą.
Parownica SC 4 EasyFix Plus: Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Parownica SC 4 EasyFix Plus: Schowek na przewód elektryczny na obudowie
Schowek na przewód elektryczny na obudowie
Bezpieczne przechowywanie kabla zasilającego i akcesoriów
Dodatkowe, wielofunkcyjne akcesoria
  • Efektywne czyszczenie różnych powierzchni.
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Blokada pistoletu parowego
  • Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Regulacja ilości pary na rękojeści
  • Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Akcesoria do parownicy można przechowywać na urządzeniu.
  • Praktyczne przechowywanie akcesoriów na urządzeniu.
Włącznik na urządzeniu
  • Łatwe włączanie i wyłączanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Certyfikat¹⁾ Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²) ok. 100
Moc grzałki (W) 2000
Maksymalne ciśnienie pary (bar) maks. 3,5
Długość przewodu zasilającego (m) 4
Czas nagrzewania (min) 4
Pojemność kotła (l) 0,5
Pojemność zbiornika (l) 0,8
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 4,1
Waga z opakowaniem (kg) 5,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 251 x 273

¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).

Zakres dostawy

  • Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 2 szt.
  • Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
  • Proszek do odkamieniania: 3 szt.
  • Dysza punktowa
  • Dysza ręczna
  • Dysza power
  • Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
  • Okrągła szczotka, duża
  • Ssawka podłogowa: EasyFix
  • Ilość rur parowych: 2 szt.
  • Długość rur parowych: 0.5 m
  • Nakładka do odświeżania dywanów

Wyposażenie

  • Bezpieczna blokada
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Regulacja ilości pary: na uchwycie (2 stopnie)
  • Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
  • Wąż parowy z pistoletem: 2.2 m
  • Zintegrowany włącznik / wyłącznik
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Wideo

Zastosowania
  • Odświeża dywany
  • Podłogi twarde
  • Krany
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

