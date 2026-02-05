Łatwa i intuicyjna w obsłudze parownica SC 2 EasyFix zapewnia dwustopniową regulację intensywności pary w zależności od powierzchni i stopnia zanieczyszczenia. Praktyczny schowek na akcesoria na urządzeniu, a także pozycja parkowania dyszy podłogowej to przydatne detale zapewniające jeszcze wygodniejsze czyszczenie parą. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym przegubem gwarantuje doskonałą ergonomię, a dzięki technologii lameli zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia. Dzięki wygodnemu systemowi rzepów ściereczkę do czyszczenia posadzek można szybko i łatwo przymocować do dyszy podłogowej i zdjąć bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Parownica SC 2 EasyFix czyści całkowicie bez użycia środków chemicznych i może być stosowana uniwersalnie. Dokładne czyszczenie za pomocą odkurzacza parowego Kärcher usuwa do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich typowych bakterii domowych²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni. Przy użyciu różnych akcesoriów, płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny są higienicznie czyszczone. Niezawodnie usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia.