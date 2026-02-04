Tylko nasze najbardziej innowacyjne, wysokowydajne produkty noszą podpis pioniera technologii i założyciela firmy Alfreda Kärchera. Nasz najwyższy model parownicy SC 5 Deluxe Signature Line sprawia, że higieniczne czyszczenie staje się relaksującą czynnością. Wysokiej klasy funkcje, takie jak wyrzut pary, który można dostosować do powierzchni i stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni lub funkcja VapoHydro, która może być używana do włączania gorącej wody oprócz pary. Zbiornik na wodę jest wyjmowany i można go stale uzupełniać, co gwarantuje czyszczenie bez przerw. Dzięki wyświetlaczowi LED w czasie rzeczywistym można zobaczyć, jak szybko urządzenie jest gotowe do użycia, a wbudowany schowek na akcesoria pozwala przechowywać je w jednym miejscu.