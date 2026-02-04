Parownica SC 4 Deluxe Iron czyści z mocą 4,0 barów i eliminuje do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii domowych²⁾ na twardych powierzchniach. Zbiornik można łatwo wyjąć i napełnić, co gwarantuje nieprzerwane czyszczenie. Bardzo duży zintegrowany schowek na akcesoria gwarantuje wygodne przechowywanie akcesoriów, kabli i węża bezpośrednio na urządzeniu. Inne funkcje obejmują podświetlaną taśmą LED do wyświetlania trybu pracy, ssawkę podłogową EasyFix z ruchomym przegubem dla maksymalnej ergonomii, innowacyjną technologię lameli, praktyczny system rzepów do ściereczki do czyszczenia podłóg oraz różne akcesoria do usuwania uporczywych zabrudzeń na płytkach, płytach grzewczych i okapach oraz w szczelinach i fugach. Dzięki trzystopniowej regulacji strumień pary, może być zawsze idealnie dostosowany do powierzchni i zabrudzeń. Parownica skraca również czas prasowania o około 50%.