Wyjątkowo komfortowa w użytkowaniu parownica SC 4 EasyFix Home Line czyści bez środków chemicznych i może być użytkowana w całym domu. Intensywność pary można dostosować do rodzaju powierzchni i zanieczyszczeń dzięki 2-stopniowej regulacji pary. Dokładne czyszczenie przy pomocy parownicy Kärcher usuwa z typowych, domowych, twardych powierzchni do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich powszechnie występujących bakterii²⁾. Dzięki odpowiednim akcesoriom urządzenie niezawodnie czyści glazurę, płyty grzewcze, okapy, a nawet w najmniejsze szczeliny. Nawet uporczywe zanieczyszczenia są skutecznie usuwane. Możliwość podłączenia żelazka parowego pozwala o 50% skrócić czas prasowania. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym złączem umożliwia wygodną pracę i zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia dzięki technologii lameli. Pad można wygodnie przymocować do dyszy podłogowej za pomocą rzepów, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Wyjmowany zbiornik na wodę można uzupełnić w dowolnym momencie, co zapewnia nieprzerwane czyszczenie. Urządzenie posiada: zintegrowany schowek na przewód zasilający i akcesoria, a także pozycję parking dyszy podłogowej.