Parownica nowej generacji z systemem automatycznego odkamieniania charakteryzuje się najkrótszym czasem nagrzewania - jest gotowa do pracy w zaledwie 30 sekund! Zbiornik na wodę można bez przeszkód uzupełniać w trakcie pracy, bez potrzeby oczekiwania na wystudzenie bojlera.

Parownica SC 3 EasyFix jest gotowa do pracy po zaledwie 30 sekundach nagrzewania. Zbiornik na wodę można uzupełniać podczas pracy urządzenia, a zastosowany wkład odkamieniający autonomicznie odkamienia wodę, zwiększając w ten sposób żywotność parownicy. Kärcher SC 3 EasyFix czyści bez użycia środków chemicznych. Może być stosowana na wszystkich rodzajach twardych powierzchni w gospodarstwie domowym. Dokładne czyszczenie za pomocą odkurzacza parowego Kärcher usuwa 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich powszechnych bakterii domowych²⁾ z typowych domowych powierzchni twardych. Bogate akcesoria umożliwiają higieniczne czyszczenie płytek, płyt grzewczych, okapów, a nawet najmniejszych szczelin - w tym usuwanie uporczywych zabrudzeń. Parownica posiada w dyszę podłogową EasyFix z ruchomym przegubem i lamelami zapewniającą doskonałe rezultaty czyszczenia. Dysza doskonale przylega do czyszczonej powierzchni, bez względu na kąt pracy. Dzięki wygodnemu systemowi rzepów ściereczkę z mikrofibry można łatwo przymocować do dyszy podłogowej i zdjąć bez konieczności kontaktu z brudem i schylania się. Dzięki dwustopniowej regulacji intensywności pary, wydatek pary można idealnie dostosować doczyszczonej powierzchni i zabrudzeń. Na urządzeniu znajdziesz schowek na akcesoria i miejsce na dyszę podłogową.

Cechy i zalety
Parownica SC 3 EasyFix Plus: Krótki czas nagrzewania
Krótki czas nagrzewania
Czas nagrzewania to jedynie 30 sekund, urządzenie jest szybko gotowe do pracy.
Parownica SC 3 EasyFix Plus: Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Parownica SC 3 EasyFix Plus: Para non-stop i zintegrowany filtr odkamieniający we wkładzie
Para non-stop i zintegrowany filtr odkamieniający we wkładzie
Zbiornik może zostać napełniony w każdej chwili - para non-stop bez przerw w pracy. Inteligentny wkład odkamieniający automatycznie usuwa kamień z wody, znacznie wydłużając żywotność urządzenia.
Wielofunkcyjne akcesoria
  • Efektywne czyszczenie różnych powierzchni.
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Blokada pistoletu parowego
  • Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Regulacja ilości pary na rękojeści
  • Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Akcesoria do parownicy można przechowywać na urządzeniu.
  • Praktyczne przechowywanie akcesoriów na urządzeniu.
Włącznik na urządzeniu
  • Łatwe włączanie i wyłączanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Certyfikat¹⁾ Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²) ok. 75
Moc grzałki (W) 1900
Maksymalne ciśnienie pary (bar) maks. 3,5
Długość przewodu zasilającego (m) 4
Czas nagrzewania (min) 0,5
Pojemność zbiornika (l) 1
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 3,1
Waga z opakowaniem (kg) 4,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalny współczynnik, o który wydłuża się żywotność produktu, na podstawie testów wewnętrznych przy twardości wody 20 °dH i twardości węglanowej 15 °dH.

Zakres dostawy

  • Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 2 szt.
  • Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
  • Filtr odkamieniający we wkładzie: 1 szt.
  • Dysza punktowa
  • Dysza ręczna
  • Dysza power
  • Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
  • Okrągła szczotka, duża
  • Ssawka podłogowa: EasyFix
  • Ilość rur parowych: 2 szt.
  • Długość rur parowych: 0.5 m
  • Nakładka do odświeżania dywanów

Wyposażenie

  • Bezpieczna blokada
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Regulacja ilości pary: na uchwycie (2 stopnie)
  • Zbiornik: można uzupełniać w razie potrzeby
  • Wąż parowy z pistoletem: 2.2 m
  • Zintegrowany włącznik / wyłącznik
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Krany
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
  • Odświeża dywany
