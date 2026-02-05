Parownica SC 3 EasyFix jest gotowa do pracy po zaledwie 30 sekundach nagrzewania. Zbiornik na wodę można uzupełniać podczas pracy urządzenia, a zastosowany wkład odkamieniający autonomicznie odkamienia wodę, zwiększając w ten sposób żywotność parownicy. Kärcher SC 3 EasyFix czyści bez użycia środków chemicznych. Może być stosowana na wszystkich rodzajach twardych powierzchni w gospodarstwie domowym. Dokładne czyszczenie za pomocą odkurzacza parowego Kärcher usuwa 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich powszechnych bakterii domowych²⁾ z typowych domowych powierzchni twardych. Bogate akcesoria umożliwiają higieniczne czyszczenie płytek, płyt grzewczych, okapów, a nawet najmniejszych szczelin - w tym usuwanie uporczywych zabrudzeń. Parownica posiada w dyszę podłogową EasyFix z ruchomym przegubem i lamelami zapewniającą doskonałe rezultaty czyszczenia. Dysza doskonale przylega do czyszczonej powierzchni, bez względu na kąt pracy. Dzięki wygodnemu systemowi rzepów ściereczkę z mikrofibry można łatwo przymocować do dyszy podłogowej i zdjąć bez konieczności kontaktu z brudem i schylania się. Dzięki dwustopniowej regulacji intensywności pary, wydatek pary można idealnie dostosować doczyszczonej powierzchni i zabrudzeń. Na urządzeniu znajdziesz schowek na akcesoria i miejsce na dyszę podłogową.