Parownica SC 1 Multi & Up
Wielofunkcyjny mop parowy SC 1 Multi & Up 4 w 1 może być używany w trzech różnych pozycjach oraz jako ręczna parownica – doskonale dopasowując się do indywidualnych wymagań.
Kompaktowy mop parowy SC 1 Multi & Up 4 w 1 pracuje bez użycia żadnych środków chemicznych. Przygotowanie urządzenia do dogłębnego czyszczenia całego domu trwa dosłownie chwilę. Dzięki dołączonemu zestawowi ssawek podłogowych EasyFix Large, można wybrać pracę albo w trybie wielofunkcyjnej ręcznej parownicy, albo wszechstronnego mopa parowego 3 w 1. Pracując w trzech różnych pozycjach – górnej, środkowej i dolnej – urządzenie idealnie dostosowuje się do indywidualnych potrzeb. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii powszechnie występujących w domu²⁾ na twardych powierzchniach. Niewielki i praktyczny design urządzenia sprawia, że jest ono wygodne w użyciu i łatwe do przechowywania nawet w najmniejszych przestrzeniach. SC 1 Multi & Up jest gotowy do użycia w 30 sekund i można go łatwo napełnić dzięki wyjmowanemu zbiornikowi na wodę – co eliminuje długi czas oczekiwania lub przerwy w pracy. Wymienny wkład odkamieniający zapewnia automatyczne odkamienianie i pięciokrotnie dłuższą żywotność produktu. Wyświetlacz LED z panelem sterowania umożliwia prostą i intuicyjną obsługę. Na wyświetlaczu zawsze widoczne są informacje onagrzewaniu, gotowości do pracy, trybie parowym i potrzebie wymiany wkładu.
Cechy i zalety
Innowacyjne i niezwykle wszechstronne zastosowanie 4 w 1Dzięki innowacyjnej konstrukcji urządzeni oraz dołączonemu zestawowi ssawek podłogowych EasyFix Large, możesz wybrać pracę albo w trybie wielofunkcyjnej ręcznej parownicy SC 1 Multi, albo wszechstronnego mopa parowego SC 1 Multi & Up 3 w 1. Unikalna konstrukcja 3 w 1 z trzema różnymi pozycjami mopa pozwala w każdej chwili wybrać konfigurację odpowiednią dla siebie. Górna pozycja: maksymalna zwrotność pod meblami i sporadyczne wyrzucanie pary. Środkowa pozycja: połączenie dobrej zwrotności pod meblami i odpowiedniej wagi urządzenia. Dolna pozycja: urządzenie jest lekkie jak piórko w dłoni i może stać samodzielnie podczas krótkich przerw w pracy.
Kompaktowa i praktyczna konstrukcja urządzeniaŁatwa praca dzięki niewielkim rozmiarom urządzenia. Ergonomiczny kształt ułatwiający czyszczenie. Dzięki kompaktowym wymiarom parownica może być przechowywana zawsze "pod ręką".
Para non-stop i zintegrowany filtr odkamieniający we wkładziePrzeźroczysty zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić w każdej chwili. Inteligentny wkład odkamieniający automatycznie usuwa kamień z wody, znacznie wydłużając żywotność urządzenia. Dioda LED sygnalizuje konieczność wymiany wkładu z jednogodzinnym wyprzedzeniem.
Wyświetlacz LED z panelem sterowania
- Prosta i łatwa obsługa.
- Wystarczy lekko dotknąć panelu sterowania, aby aktywować wyrzut pary – nie jest wymagany żaden wysiłek fizyczny.
- Na przejrzystym wyświetlaczu widoczne są informacje o nagrzewaniu, gotowości do pracy, trybie parowym i potrzebie wymiany wkładu.
Krótki czas nagrzewania
- Czas nagrzewania to jedynie 30 sekund, urządzenie jest szybko gotowe do pracy.
Ssawka podłogowa EasyFix Large z elastycznym złączem i mocowaniem ściereczki na rzepy
- Dzięki ssawce podłogowej EasyFix Large, SC 1 Multi & Up może być urządzeniem wolnostojące przy ustawieniu mopa w najniższej pozycji, przymocowanego bezpośrednio do ssawki podłogowej. Ssawka podłogowa umożliwia również szybsze czyszczenie.
- Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)
|ok. 30
|Moc grzałki (W)
|1300
|Długość przewodu zasilającego (m)
|5
|Czas nagrzewania (min)
|0,5
|Pojemność zbiornika (ml)
|200
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalny współczynnik, o który wydłuża się żywotność produktu, na podstawie testów wewnętrznych przy twardości wody 20 °dH i twardości węglanowej 15 °dH.
Zakres dostawy
- Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix Large: 1 szt.
- Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
- Filtr odkamieniający we wkładzie: 1 szt.
- Dysza ręczna
- Ssawka podłogowa: EasyFix duża
- Ilość rur parowych: 2 szt.
- Długość rur parowych: 0.5 m
Wyposażenie
- Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
- Opaska kablowa na rzep
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Krany
- Umywalka
- Płytki
- Okna i powierzchnie szklane
- Okapy
- Płyty grzewcze
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.