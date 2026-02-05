Parownica SC 3 EasyFix Go!Further

SC 3 Easy Fix Go!Further to limitowana edycja czarnej parownicy z 35% zawartością materiałów pochodzących z recyklingu⁴⁾ i ekskluzywnymi akcesoriami, takimi jak ściereczki do czyszczenia posadzek Re!Fibe. 

Parownica, która idzie o krok dalej – czarna parownica SC 3 EasyFix Go!Further z limitowanej edycji, wykonana w 35% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu⁴⁾, z ekskluzywnymi akcesoriami, zapewnia najlepsze efekty czyszczenia i wysoki poziom komfortu. Urządzenie jest gotowe do pracy już po 30 sekundach nagrzewania i usuwa z twardych powierzchni do 99,999% wirusów¹⁾ oraz 99,99% wszystkich popularnych bakterii domowych²⁾. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym przegubem i technologią lameli zapewnia maksymalną ergonomię podczas użytkowania i doskonałe wyniki czyszczenia. Dołączone ściereczki do czyszczenia posadzek Re!Fibe są wykonane w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu z technologią CiCLO®⁵⁾ i można je łatwo przymocować do dyszy podłogowej za pomocą wygodnego zapięcia na rzep i zdjąć bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Kolejnym ekskluzywnym akcesorium jest elastyczna dysza ręczna, która doskonale nadaje się do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń na prostych, a przede wszystkim zakrzywionych powierzchniach, takich jak zlewy i wanny. Stale uzupełniany zbiornik na wodę pozwala na nieprzerwaną pracę, a wkład odkamieniający automatycznie odkamienia wodę, zwiększając żywotność urządzenia. 

Cechy i zalety
Parownica SC 3 EasyFix Go!Further: Krótki czas nagrzewania
Krótki czas nagrzewania
Czas nagrzewania to jedynie 30 sekund, urządzenie jest szybko gotowe do pracy.
Parownica SC 3 EasyFix Go!Further: Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Parownica SC 3 EasyFix Go!Further: Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Konstrukcja w 35% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu⁴⁾. Korzystanie z wkładu odkamieniającego dziesięciokrotnie wydłuża żywotność urządzenia³⁾. Dzięki tkaninie Re!Fibe, która jest wykonana w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu z technologią CiCLO®⁵⁾, wpływ mikroplastiku na cieki wodne jest zmniejszony⁶⁾.
Para non-stop i zintegrowany filtr odkamieniający we wkładzie
  • Zbiornik może zostać napełniony w każdej chwili - para non-stop bez przerw w pracy.
Wielofunkcyjne akcesoria
  • Efektywne czyszczenie różnych powierzchni.
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Blokada pistoletu parowego
  • Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Regulacja ilości pary na rękojeści
  • Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Akcesoria do parownicy można przechowywać na urządzeniu.
  • Praktyczne przechowywanie akcesoriów na urządzeniu.
Włącznik na urządzeniu
  • Łatwe włączanie i wyłączanie parownicy
Specyfikacja

Dane techniczne

Certyfikat¹⁾ Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²) ok. 75
Moc grzałki (W) 1900
Maksymalne ciśnienie pary (bar) maks. 3,5
Długość przewodu zasilającego (m) 4
Czas nagrzewania (min) 0,5
Pojemność zbiornika (l) 1
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 3,1
Waga z opakowaniem (kg) 4,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). / ³⁾ W porównaniu do tego samego urządzenia bez wkładu. Niezbędna jest regularna wymiana wkładu odkamieniającego podczas planowanej konserwacji. Minimalne wydłużenie żywotności produktu w oparciu o wewnętrzny test trwałości przy twardości wody 20 °dH i twardości węglanowej 15 °dH. / ⁴⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów. / ⁵⁾ Z wyłączeniem zapięcia na rzep. / ⁶⁾ Za każdym razem, gdy tekstylia są prane, zrzucane są mikrowłókna, które trafiają do naszych oceanów. Rozkład włókien poliestrowych z technologią CICLO® wynosi 94,3% w ciągu 3,7 roku, podczas gdy rozkład zwykłych włókien poliestrowych wynosi tylko 4,9% w ciągu 3,7 roku (zgodnie z normą ASTM D6691). Ta tkanina nie nadaje się do kompostowania. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Logo i znaki CiCLO® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intrinsic Advanced Materials, LLC.

Zakres dostawy

  • Uniwersalna ściereczka do czyszczenia podłóg Re!Fibe EasyFix: 2 szt.
  • Elastyczna ściereczka do dysz ręcznych: 1 szt.
  • Filtr odkamieniający we wkładzie: 1 szt.
  • Dysza punktowa
  • Elastyczna dysza ręczna
  • Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
  • Ssawka podłogowa: EasyFix
  • Ilość rur parowych: 2 szt.
  • Długość rur parowych: 0.5 m

Wyposażenie

  • Bezpieczna blokada
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Regulacja ilości pary: na uchwycie (2 stopnie)
  • Zbiornik: można uzupełniać w razie potrzeby
  • Wąż parowy z pistoletem: 2.2 m
  • Zintegrowany włącznik / wyłącznik
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Parownica SC 3 EasyFix Go!Further
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Krany
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.