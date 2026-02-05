Parownica SC 3 EasyFix Go!Further
SC 3 Easy Fix Go!Further to limitowana edycja czarnej parownicy z 35% zawartością materiałów pochodzących z recyklingu⁴⁾ i ekskluzywnymi akcesoriami, takimi jak ściereczki do czyszczenia posadzek Re!Fibe.
Parownica, która idzie o krok dalej – czarna parownica SC 3 EasyFix Go!Further z limitowanej edycji, wykonana w 35% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu⁴⁾, z ekskluzywnymi akcesoriami, zapewnia najlepsze efekty czyszczenia i wysoki poziom komfortu. Urządzenie jest gotowe do pracy już po 30 sekundach nagrzewania i usuwa z twardych powierzchni do 99,999% wirusów¹⁾ oraz 99,99% wszystkich popularnych bakterii domowych²⁾. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym przegubem i technologią lameli zapewnia maksymalną ergonomię podczas użytkowania i doskonałe wyniki czyszczenia. Dołączone ściereczki do czyszczenia posadzek Re!Fibe są wykonane w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu z technologią CiCLO®⁵⁾ i można je łatwo przymocować do dyszy podłogowej za pomocą wygodnego zapięcia na rzep i zdjąć bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Kolejnym ekskluzywnym akcesorium jest elastyczna dysza ręczna, która doskonale nadaje się do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń na prostych, a przede wszystkim zakrzywionych powierzchniach, takich jak zlewy i wanny. Stale uzupełniany zbiornik na wodę pozwala na nieprzerwaną pracę, a wkład odkamieniający automatycznie odkamienia wodę, zwiększając żywotność urządzenia.
Cechy i zalety
Krótki czas nagrzewaniaCzas nagrzewania to jedynie 30 sekund, urządzenie jest szybko gotowe do pracy.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Zrównoważony rozwójKonstrukcja w 35% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu⁴⁾. Korzystanie z wkładu odkamieniającego dziesięciokrotnie wydłuża żywotność urządzenia³⁾. Dzięki tkaninie Re!Fibe, która jest wykonana w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu z technologią CiCLO®⁵⁾, wpływ mikroplastiku na cieki wodne jest zmniejszony⁶⁾.
Para non-stop i zintegrowany filtr odkamieniający we wkładzie
- Zbiornik może zostać napełniony w każdej chwili - para non-stop bez przerw w pracy.
Wielofunkcyjne akcesoria
- Efektywne czyszczenie różnych powierzchni.
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Blokada pistoletu parowego
- Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Regulacja ilości pary na rękojeści
- Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Akcesoria do parownicy można przechowywać na urządzeniu.
- Praktyczne przechowywanie akcesoriów na urządzeniu.
Włącznik na urządzeniu
- Łatwe włączanie i wyłączanie parownicy
Specyfikacja
Dane techniczne
|Certyfikat¹⁾
|Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
|Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)
|ok. 75
|Moc grzałki (W)
|1900
|Maksymalne ciśnienie pary (bar)
|maks. 3,5
|Długość przewodu zasilającego (m)
|4
|Czas nagrzewania (min)
|0,5
|Pojemność zbiornika (l)
|1
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). / ³⁾ W porównaniu do tego samego urządzenia bez wkładu. Niezbędna jest regularna wymiana wkładu odkamieniającego podczas planowanej konserwacji. Minimalne wydłużenie żywotności produktu w oparciu o wewnętrzny test trwałości przy twardości wody 20 °dH i twardości węglanowej 15 °dH. / ⁴⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów. / ⁵⁾ Z wyłączeniem zapięcia na rzep. / ⁶⁾ Za każdym razem, gdy tekstylia są prane, zrzucane są mikrowłókna, które trafiają do naszych oceanów. Rozkład włókien poliestrowych z technologią CICLO® wynosi 94,3% w ciągu 3,7 roku, podczas gdy rozkład zwykłych włókien poliestrowych wynosi tylko 4,9% w ciągu 3,7 roku (zgodnie z normą ASTM D6691). Ta tkanina nie nadaje się do kompostowania. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Logo i znaki CiCLO® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Zakres dostawy
- Uniwersalna ściereczka do czyszczenia podłóg Re!Fibe EasyFix: 2 szt.
- Elastyczna ściereczka do dysz ręcznych: 1 szt.
- Filtr odkamieniający we wkładzie: 1 szt.
- Dysza punktowa
- Elastyczna dysza ręczna
- Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
- Ssawka podłogowa: EasyFix
- Ilość rur parowych: 2 szt.
- Długość rur parowych: 0.5 m
Wyposażenie
- Bezpieczna blokada
- Zawór bezpieczeństwa
- Regulacja ilości pary: na uchwycie (2 stopnie)
- Zbiornik: można uzupełniać w razie potrzeby
- Wąż parowy z pistoletem: 2.2 m
- Zintegrowany włącznik / wyłącznik
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Krany
- Umywalka
- Płytki
- Okna i powierzchnie szklane
- Okapy
- Płyty grzewcze
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.