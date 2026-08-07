Parownica SG 4/2 Classic Anniversary Edition

Kompaktowa i łatwa w użyciu: parownica SG 4/2 Classic Anniversary Edition w eleganckim, czarnym kolorze z konstrukcją typu All-In-One i funkcją VapoHydro do czyszczenia bez użycia środków chemicznych.

Świętując 90. rocznicę firmy Kärcher, prezentujemy parownice SG 4/2 Classic Anniversary Edition w eleganckim czarnym kolorze. Urządzenie zachwyca doskonałymi efektami czyszczenia, fantastycznym stosunkiem jakości do ceny i wysoką wydajnością. Dzięki wyjątkowej konstrukcji All-In-One parownica SG 4/2 Classic jest bardzo kompaktowa, solidna i trwała. Jest również bogato wyposażona i bardzo łatwa w obsłudze. Urządzenie zachwyca doskonałymi wynikami czyszczenia, znakomitym stosunkiem ceny do jakości i maksymalną wydajnością. Lekka, ważąca zaledwie 7,5 kg maszyna jest najbardziej kompaktowym profesjonalnym urządzeniem do czyszczenia parą w swojej klasie. Jest gotowa do pracy w ciągu zaledwie 3 minut, a dzięki ciśnieniu pary wynoszącemu 4 bary oferuje więcej niż wystarczające rezerwy do głębokiego czyszczenia i higieny bez użycia środków chemicznych. Lady, płytki, płyty grzewcze, piekarniki i wiele innych powierzchni dokładnie czyszczone do najmniejszej szczeliny – niezależnie od stopnia zabrudzenia. W szczególnie uporczywych przypadkach funkcja VapoHydro wspomaga czyszczenie gorącą wodą i skutecznie usuwa silne zabrudzenia i tłuszcze, a zbiornik wody można w każdej chwili wyjąć i napełnić. Akcesoria takie jak wąż parowy, dysza ręczna, dysza punktowa, dysza Power, szczotka okrągła, szczotka płaska, skrobak parowy i ścierka z mikrofibry są przechowywane bezpośrednio w urządzeniu.Opcjonalnie dostępna jest także dysza podłogowa. W edycji jubileuwoszej znajdziesz również Akcesorium do wygładzania zagnieceń które odświeża i wygładza tkaniny, takie jak ubrania i zasłony.

Cechy i zalety
Parownica SG 4/2 Classic Anniversary Edition: Kompaktowa konstrukcja "wszystko w jednym"
Kompaktowa konstrukcja "wszystko w jednym"
Ekonomiczne rozwiązanie. Oszczędność miejsca, wygodne przechowywanie akcesoriów w samym urządzeniu. Możliwość łatwego transportu w jednej ręce dzięki niewielkiej wadze (7,5 kg).
Parownica SG 4/2 Classic Anniversary Edition: Prosta obsługa
Prosta obsługa
Łatwe uruchamianie za pomocą przycisku. Diody LED informują o gotowości do pracy, braku wody i interwałach serwisowych.
Parownica SG 4/2 Classic Anniversary Edition: Funkcja VapoHydro
Funkcja VapoHydro
Wydajna kombinacja czyszcząca pary i gorącej wody. Rozpuszczony brud jest łatwo spłukiwany. Zwiększa siłę czyszczenia przy bardzo uporczywych zabrudzeniach.
Kompleksowe wyposażenie
  • Wielofunkcyjne akcesoria do czyszczenia różnych powierzchni.
  • Oszczędność miejsca, wygodne przechowywanie akcesoriów w samym urządzeniu.
  • Opcjonalnie dostępne są dysza podłogowa, dysza do okien i dysza do tekstyliów.
Wyjmowany zbiornik na wodę
  • Zbiornik czystej wody można w każdej chwili napełnić.
  • Długie czyszczenie za pomocą pary lub funkcji VapoHydro bez żadnych przerw.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
  • Gotowość do pracy w ciągu 3 minut od włączenia.
  • Akcesoria są w każdej chwili łatwo dostępne dzięki konstrukcji "wszystko w jednym".
Specyfikacja

Dane techniczne

Pojemność kotła (l) 0,5
Pojemność zbiornika (l) 1,5
Ciśnienie pary (bar) maks. 4
Moc grzałki (W) 2250
Temperatura (°C) maks. 145
Długość przewodu zasilającego (m) 5
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 7,1
Waga z opakowaniem (kg) 9,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 460 x 298 x 265

Zakres dostawy

  • Dysza ręczna ze szczotką: 165 mm
  • Wąż parowy z pistoletem: 2.5 m
  • Akcesorium do wygładzania zagnieceń na ubraniach i innych tekstyliach
  • Pokrowiec z mikrofibry na dyszę ręczną
  • Torba siatkowa na akcesoria

Wyposażenie

  • Ergonomiczny uchwyt
  • Dysza power
  • Dysza strumienia punktowego, długa
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
  • Do czyszczenia wszystkich typów pomieszczeń sanitarnych w obiektach turystycznych
  • Do czyszczenia powierzchni roboczych, zlewów, okapów, kranów w kuchniach
  • Higieniczne czyszczenie i sanityzacja bez użycia środków chemicznych
  • Do czyszczenia miejsc o dużym natężeniu ruchu, takich jak bufety, witryny czy lady
  • Do czyszczenia zlewów, pryszniców, wanien, luster i okien
  • Doskonały na kempingach, statkach wycieczkowych i w domach letniskowych
Akcesoria
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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