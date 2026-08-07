Pad z mikrofibry do użytku na zewnątrz
Pad z mikrofibry, dzięki zwiększonej liczbie chłonnych włókien, doskonale sprawdzi się w myciu okien od zewnątrz. Posiada zapięcia na rzepy do spryskiwaczy WV oraz skrobaczkę do wyjątkowo uporczywych zabrudzeń.
Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę z mikrofibry można z łatwością zamocować na spryskiwaczu lub wymienić. Ponieważ zawiera szczególnie dużą liczbą włókien trących, pad jest szczególnie przeznaczony do czyszczenia okien od zewnątrz. Dołączona skrobaczka usuwa z okien nawet najbardziej uporczywy brud.
Cechy i zalety
Pad z mikrofibry
- Czyste okna bez zacieków
Mocowanie na rzep
- Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę z mikrofibry można szybko i łatwo wymienić.
Skrobaczka do brudu
Pasuje do zestawu spryskiwacza WV Spray Bottle Set Extra (2.633-129.0)
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|2
|Włókna
|70% poliester, 30% poliamid
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- WV 2 Plus
- WV 2 Plus C
- WV 2 Plus D500
- WV 2 Plus Multi Edition
- WV 2 Plus Multi Limited Edition
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus P
- WV 2 Premium
- WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-II
- WV 2 Premium 25 Lat Kärcher Polska
- WV 2 Premium Home Line
- WV 2 Premium Plus Home Line
- WV 5 Plus
- WV 5 Plus Anniversary Edition
- WV 5 Plus Frame Edition
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane
- Flizy
- Lustra
- Oporny brud