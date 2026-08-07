Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę z mikrofibry można z łatwością zamocować na spryskiwaczu lub wymienić. Ponieważ zawiera szczególnie dużą liczbą włókien trących, pad jest szczególnie przeznaczony do czyszczenia okien od zewnątrz. Dołączona skrobaczka usuwa z okien nawet najbardziej uporczywy brud.