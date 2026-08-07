Pad z mikrofibry do użytku na zewnątrz

Pad z mikrofibry, dzięki zwiększonej liczbie chłonnych włókien, doskonale sprawdzi się w myciu okien od zewnątrz. Posiada zapięcia na rzepy do spryskiwaczy WV oraz skrobaczkę do wyjątkowo uporczywych zabrudzeń.

Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę z mikrofibry można z łatwością zamocować na spryskiwaczu lub wymienić. Ponieważ zawiera szczególnie dużą liczbą włókien trących, pad jest szczególnie przeznaczony do czyszczenia okien od zewnątrz. Dołączona skrobaczka usuwa z okien nawet najbardziej uporczywy brud.

Cechy i zalety
Pad z mikrofibry
  • Czyste okna bez zacieków
Mocowanie na rzep
  • Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę z mikrofibry można szybko i łatwo wymienić.
Skrobaczka do brudu
Pasuje do zestawu spryskiwacza WV Spray Bottle Set Extra (2.633-129.0)
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 2
Włókna 70% poliester, 30% poliamid
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 275 x 30
Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Flizy
  • Lustra
  • Oporny brud