Myjka do okien WV 1 Plus Window Vac firmy Kärcher zapewnia czyste okna bez smug oraz oszczędność czasu i wysiłku. Inteligentna kombinacja butelki ze spryskiwaczem oraz ściereczki gwarantuje niezwykle skuteczne czyszczenie. Niezawodne i łatwe w obsłudze urządzenie po prostu odkurza wodę ze szkła – nie pozostawiając zanieczyszczonej wody i smug. W porównaniu z konwencjonalnymi metodami ręczne czyszczenie stało się wyraźnie łatwiejsze i trzykrotnie szybsze niż przedtem. Wygodna praca na akumulatorze i kompaktowy design gwarantują maksymalną elastyczność podczas czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni w domu. Wypróbuj i przekonaj się sam!