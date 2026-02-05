Myjka do okien WV 1 Plus
Dzięki myjce do okien WV 1 Plus i butelce z rozpylaczem ze ściereczką z mikrofibry można czyścić okna bez wysiłku i trzy razy szybciej niż wcześniej, bez smug.
Myjka do okien WV 1 Plus Window Vac firmy Kärcher zapewnia czyste okna bez smug oraz oszczędność czasu i wysiłku. Inteligentna kombinacja butelki ze spryskiwaczem oraz ściereczki gwarantuje niezwykle skuteczne czyszczenie. Niezawodne i łatwe w obsłudze urządzenie po prostu odkurza wodę ze szkła – nie pozostawiając zanieczyszczonej wody i smug. W porównaniu z konwencjonalnymi metodami ręczne czyszczenie stało się wyraźnie łatwiejsze i trzykrotnie szybsze niż przedtem. Wygodna praca na akumulatorze i kompaktowy design gwarantują maksymalną elastyczność podczas czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni w domu. Wypróbuj i przekonaj się sam!
Cechy i zalety
Niska wagaWygodny i pewny chwyt.
Niewielkie i wygodne w użyciu urządzenieUłatwia czyszczenie płaskich powierzchni.
Wskaźnik LED w zasięgu wzrokuWskaźnik LED zintegrowany z przyciskiem pozwala łatwo określić stan naładowania urządzenia.
Różnorodne zastosowania
- Doskonały do wszystkich płaskich wodoopornych powierzchni: okien, luster, kafelków, kabin prysznicowych i innych.
3x szybciej
- Czyszczenie okien myjką jest 3x szybsze niż tradycyjnymi metodami.
Bez smug i zacieków
- Koniec z kapiącą wodą dzięki odsysaniu.
Higiena podczas czyszczenia
- Łatwe i szybkie opróżnianie bez kontaktu z brudem.
Oryginalne urządzenie Kärcher
- Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość ssawki (mm)
|250
|Pojemność zbiornika brudnej wody (ml)
|100
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|25
|Czas ładowania baterii (min)
|150
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 70
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Ciężar z akumulatorem (kg)
|0,5
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|130 x 250 x 275
Zakres dostawy
- Ładowarka: Ładowarka akumulatorów WV i KV (1 szt.)
- Spryskiwacz Standard z padem z mikrofibry
- Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
Wyposażenie
- Ssawka
Wideo
Zastosowania
- Gładkie powierzchnie
- Okna i powierzchnie szklane
- Lustra
- Flizy
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Płytki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.