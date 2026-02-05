Bezprzewodowa myjka do okien Kärcher umożliwia mycie bez wysiłku oraz pozwala zaoszczędzić czas. Funkcja elektrycznego zasysania zapobiega kapaniu wody. Sprytne połączenie butelki ze spryskiwaczem i ściereczki do wycierania z mikrofibry, a także funkcja zasysania wody myjki do okien, gwarantują bardzo skuteczne mycie oraz olśniewająco czyste okna - bez pozostałości i smug. Brak bezpośredniego kontaktu z brudną wodą sprawia, że poręczna, ergonomiczna oraz bezprzewodowa myjka do okien Kärcher zapewnia higieniczne mycie okien.