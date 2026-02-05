Myjka do okien WV 4-4 Plus Battery Set

Czyszczenie bez smug: Myjka do okien z innowacyjną silikonową listwą imponuje wszechstronnością i niekończącym się czasem pracy. W zestawie znajduje się akumulator 4 V Kärcher Battery Power i ładowarka.

Imponująca wydajność: zestaw akumulatorowy WV 4-4 Plus Window Vac imponuje wymiennym akumulatorem zapewniającym czas pracy bez przerw, wskaźnikiem stanu akumulatora LED, a także innowacyjnym silikonowym piórem, które umożliwia czyszczenie okien aż do krawędzi podłogi. Inteligentne połączenie butelki z spryskiwaczem i ściereczki z mikrofibry, a także funkcja ssania odkurzacza do okien gwarantują lśniące okna - bez smug i pozostałości. Wszystkie inne gładkie powierzchnie można również łatwo wyczyścić. Mycie okien ergonomicznym, akumulatorowym zestawem Kärcher WV 4-4 Plus Window Vac jest szczególnie higieniczne, ponieważ nie ma bezpośredniego kontaktu z brudną wodą, nawet podczas opróżniania i czyszczenia zbiornika. Wymienny akumulator 4 V Kärcher Battery Power jest częścią zestawu. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z platformy 4 V Kärcher Battery Power.

Cechy i zalety
Myjka do okien WV 4-4 Plus Battery Set: Akumulator Kärcher 4 V jest częścią zestawu
Akumulator Kärcher 4 V jest częścią zestawu
Dodatkowy akumulator zapewnia elastycznośc użytkowania oraz wydłużony czas pracy urządzenia. Długie, bezpieczne i wydajne użytkowanie zapewnione przez ogniwa litowo jonowe. Kompatybilne z 4 V urządzeniami Kärcher Battery Power.
Myjka do okien WV 4-4 Plus Battery Set: Do produkcji listwy belki ssącej wykorzystana została technologia płynnego silikonu
Do produkcji listwy belki ssącej wykorzystana została technologia płynnego silikonu
Innowacyjna listwa ssąca pozwala na łatwe czyszczenie do podłogi i przy krawędziach.
Myjka do okien WV 4-4 Plus Battery Set: Wskaźnik LED pokazuje czas pracy urządzenia
Wskaźnik LED pokazuje czas pracy urządzenia
3 diody LED wskazują aktualny stan naładowania urządzenia.
Szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika z brudną wodą
  • Łatwe opróżnianie i czyszczenie zbiornika do brudnej wody bez kontaktu z wodą lub zanieczyszczeniami.
Cicha praca
  • Ciche działanie myjki do okien sprawia, że praca jest jeszcze bardziej przyjemna.
Oryginalne urządzenie Kärcher
  • Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
Trzy razy szybciej
  • Trzy razy szybsze czyszczenie okien dzięki akumulatorowo zasilanej myjce do okien.
Bez smug i zacieków
  • Elektroniczne zasysanie wody pozwoli zapomnieć o zaciekach.
Różnorodne zastosowania
  • Urządzenie odpowiednie do czyszczenie wszystkich gładkich powierzchni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 4 V
Szerokość ssawki (mm) 280
Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 150
Napięcie (V) nominalna 3,6 - 3,7 - maks. 4,2
Pojemność baterii (Ah) 2,5
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 120 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 40 (2,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora ładowarką sieciową 80 %/100 % (min) 130 / 150
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 1,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 133 x 281 x 311

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: 4 V ładowarka Battery Power (1 szt.)
  • Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
  • Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml

Wyposażenie

  • Ssawka
Myjka do okien WV 4-4 Plus Battery Set
Myjka do okien WV 4-4 Plus Battery Set
Myjka do okien WV 4-4 Plus Battery Set
Myjka do okien WV 4-4 Plus Battery Set
Zastosowania
  • Gładkie powierzchnie
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Flizy
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Płytki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.