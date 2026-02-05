W porównaniu z tradycyjnymi metodami, poręcza myjka do okien WV 1 firmy Kärcher sprawia, że czyszczenie jest łatwe i przyjemne. Woda jest odsysana prosto z czyszczonego okna - bez kapiącej brudnej wody i smug. Ponadto, dzięki zasilaniu akumulatorowemu i kompaktowej konstrukcji, WV 1 gwarantuje maksymalną elastyczność podczas czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni domowych.