Myjka do okien WV 1 Plus D500

Dzięki bezprzewodowej myjce do okien WV 1 Plus D500 Window Vac i butelce z rozpylaczem ze ściereczką z mikrofibry można czyścić okna bez wysiłku i trzy razy szybciej niż wcześniej, bez smug.

Bezprzewodowa myjka do okien WV 1 Plus D500 Window Vac firmy Kärcher zapewnia czyste okna bez smug oraz oszczędność czasu i wysiłku. Inteligentna kombinacja butelki ze spryskiwaczem oraz ściereczki gwarantuje niezwykle skuteczne czyszczenie. Niezawodne i łatwe w obsłudze urządzenie po prostu odkurza wodę ze szkła – nie pozostawiając zanieczyszczonej wody i smug. W porównaniu z konwencjonalnymi metodami ręczne czyszczenie stało się wyraźnie łatwiejsze i trzykrotnie szybsze niż przedtem. Wygodna praca na akumulatorze i kompaktowy design gwarantują maksymalną elastyczność podczas czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni w domu. Wypróbuj i przekonaj się sam!

Cechy i zalety
Niska waga
Wygodny i pewny chwyt.
Niewielkie i wygodne w użyciu urządzenie
Ułatwia czyszczenie płaskich powierzchni.
Wskaźnik LED w zasięgu wzroku
Wskaźnik LED zintegrowany z przyciskiem pozwala łatwo określić stan naładowania urządzenia.
Różnorodne zastosowania
  • Doskonały do wszystkich płaskich wodoopornych powierzchni: okien, luster, kafelków, kabin prysznicowych i innych.
3x szybciej
  • Czyszczenie okien myjką jest 3x szybsze niż tradycyjnymi metodami.
Bez smug i zacieków
  • Koniec z kapiącą wodą dzięki odsysaniu.
Higiena podczas czyszczenia
  • Łatwe i szybkie opróżnianie bez kontaktu z brudem.
Oryginalne urządzenie Kärcher
  • Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość ssawki (mm) 250
Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 100
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) 25
Czas ładowania baterii (min) 150
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 70
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Ciężar z akumulatorem (kg) 0,5
Waga bez akcesoriów (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 130 x 250 x 275

Zakres dostawy

  • Ładowarka: Ładowarka akumulatorów WV i KV (1 szt.)
  • Spryskiwacz Standard z padem z mikrofibry
  • Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 500 ml

Wyposażenie

  • Ssawka
Myjka do okien WV 1 Plus D500
Zastosowania
  • Gładkie powierzchnie
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Flizy
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Płytki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

