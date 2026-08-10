Spryskiwacz - zestaw Extra

Zestaw zawierający spryskiwacz, pad z mikrofibry z zapięciem na rzepy, skrobaczkę do uciążliwych zabrudzeń oraz 20 ml koncentratu środka do mycia szkła.

Nowy zestaw butelek z rozpylaczem Premium, w tym uchwyt na pad z regulacją rozmiaru, zapewnia optymalne efekty podczas czyszczenia zarówno szerokich, jak i wąskich okien. Ściereczkę z mikrofibry można łatwo przymocować i szybko wymienić dzięki zapięciu na rzep. Ponadto można użyć skrobaczki do zanieczyszczeń, aby usunąć z przedniej szyby te nawet najbardziej uporczywe.

Cechy i zalety
Wąskie i szerokie pady
  • Do dostosowanego mycia dużych i małych okien.
Mocowanie na rzep
  • Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę z mikrofibry można szybko i łatwo wymienić.
Skrobaczka do brudu
  • Za pomocą skrobaczki nawet najbardziej uporczywy brud można usunąć w mgnieniu oka.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Włókna 80% poliester, 15% poliamid
Kolor Biała
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 120 x 120 x 250
Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Gładkie powierzchnie
  • Lustra
  • Flizy
  • Oporny brud
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.