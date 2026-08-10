Nowy zestaw butelek z rozpylaczem Premium, w tym uchwyt na pad z regulacją rozmiaru, zapewnia optymalne efekty podczas czyszczenia zarówno szerokich, jak i wąskich okien. Ściereczkę z mikrofibry można łatwo przymocować i szybko wymienić dzięki zapięciu na rzep. Ponadto można użyć skrobaczki do zanieczyszczeń, aby usunąć z przedniej szyby te nawet najbardziej uporczywe.