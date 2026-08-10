Spryskiwacz - zestaw Extra
Zestaw zawierający spryskiwacz, pad z mikrofibry z zapięciem na rzepy, skrobaczkę do uciążliwych zabrudzeń oraz 20 ml koncentratu środka do mycia szkła.
Nowy zestaw butelek z rozpylaczem Premium, w tym uchwyt na pad z regulacją rozmiaru, zapewnia optymalne efekty podczas czyszczenia zarówno szerokich, jak i wąskich okien. Ściereczkę z mikrofibry można łatwo przymocować i szybko wymienić dzięki zapięciu na rzep. Ponadto można użyć skrobaczki do zanieczyszczeń, aby usunąć z przedniej szyby te nawet najbardziej uporczywe.
Cechy i zalety
Wąskie i szerokie pady
- Do dostosowanego mycia dużych i małych okien.
Mocowanie na rzep
- Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę z mikrofibry można szybko i łatwo wymienić.
Skrobaczka do brudu
- Za pomocą skrobaczki nawet najbardziej uporczywy brud można usunąć w mgnieniu oka.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Włókna
|80% poliester, 15% poliamid
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|120 x 120 x 250
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- WV 2 Plus
- WV 2 Plus C
- WV 2 Plus D500
- WV 2 Plus Multi Edition
- WV 2 Plus Multi Limited Edition
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus P
- WV 2 Premium
- WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-II
- WV 2 Premium 25 Lat Kärcher Polska
- WV 2 Premium Home Line
- WV 2 Premium Plus Home Line
- WV 5 Plus
- WV 5 Plus Anniversary Edition
- WV 5 Plus Frame Edition
- WV 5 Plus N
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane
- Gładkie powierzchnie
- Lustra
- Flizy
- Oporny brud
Akcesoria
Części zamienne
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