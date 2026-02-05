Myjka do okien WV 5 Plus N
Myjka do okien Kärcher to poręczne urządzenie do mycia okien bez smug, zacieków na parapetach i brudnych rąk. W zestawie dodatkowa ssawka 170 mm. Model WV 5 posiada wymienny akumulator i regulowaną odległość czyszczenia. Urządzenie w kolorze białym.
Szybkie i proste czyszczenie okien jest teraz jeszcze łatwiejsze! Pojemna bateria i trzystopniowy wskaźnik LED pokazujący stopień jej naładowania. Rozładowaną baterię można łatwo wyjąć i zastąpić naładowaną (drugi akumulator dostępny jest do dokupienia jako opcjonalne wyposażenie). Niska waga i mały poziom emitowanego hałasu przekładają się na bardziej komfortowe czyszczenie okien. Zbiornik wody brudnej jest łatwy do opróżnienia. Gumowany uchwyt pozwala pewniej trzymać urządzenie podczas czyszczenia okien. Ssawka WV 5 posiada regulowaną odległość czyszczenia. Regulacja jest pomocna w przypadku czyszczenia okna wzdłuż silikonowego łączenia szyby z futryną. By gumowe listwy myjki nie najeżdżały na silikon wystarczy ustawić odpowiednią odległość czyszczenia od futryny okna. W wyposażeniu wąska ssawka 170 mm, środek do czyszczenia okien (koncentrat – 1 x 20 ml), butelka ze spryskiwaczem, pad z mikrofibry, ssawka, bateria litowo-jonowa oraz ładowarka.
Cechy i zalety
Łatwy demontaż akumulatora np. do ładowania lub wymianyBateria może być łatwo zdemontowana. Opcjonalna bateria zamienna umożliwia czyszczenie okien bez przerw na ładowanie.
Komfortowe czyszczenie okienMożliwość regulacji dystansu ssawki od krawędzi okna zapobiega powstawaniu zacieków tuż przy framudze.
Komfortowy uchwyt ze wskaźnikiem naładowania bateriiPokryty gumową powłoką, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt dobrze i pewnie leży w dłoni. 3 diody LED pokazujące aktualny stan naładowania baterii
Wymienna ssawka
- Wybierz szeroką lub wąską ssawkę w zależności od rozmiaru czyszczonej powierzchni.
Cicha praca
- Tym samym dzięki niskiemu poziomowi hałasu emitowanego przez urządzenie praca staje się bardziej komfortowa.
Oryginalne urządzenie Kärcher
- Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
Trzy razy szybciej
- 3x szybsze czyszczenie okien niż za pomocą tradycyjnych metod.
Bez smug i zacieków
- WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
Higiena podczas czyszczenia
- Łatwe opróżnianie zbiornika, bez kontaktu z brudną wodą.
Różnorodne zastosowania
- Doskonały do wszystkich płaskich wodoopornych powierzchni: okien, luster, kafelków, kabin prysznicowych i innych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość ssawki (mm)
|280
|Szerokość ssawki wąskiej (mm)
|170
|Pojemność zbiornika brudnej wody (ml)
|100
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|35
|Czas ładowania baterii (min)
|185
|Typ baterii
|Wymienna bateria litowo-jonowa
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 105
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Ciężar z akumulatorem (kg)
|0,7
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|125 x 280 x 325
Zakres dostawy
- Ładowarka: Ładowarka akumulatorów WV i KV (1 szt.)
- Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
- Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Wąska ssawka 170 mm
Wyposażenie
- Ssawka
- Ssawka
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane
- Dzielone okna (szprosy)
- Gładkie powierzchnie
- Lustra
- Flizy
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Płytki
