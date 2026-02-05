Myjka do okien WV 5 Plus N Battery

Poręczne urządzenie do mycia okien bez smug, zacieków na parapetach i brudnych rąk. W zestawie ze stacją do ładowania baterii, wymienną baterią i dodatkową ssawką 170 mm.

Szybkie i proste czyszczenie okien jest teraz jeszcze łatwiejsze! Nowy model posiada pojemniejszą baterię i trzystopniowy wskaźnik LED pokazujący stopień jej naładowania. Rozładowaną baterię można łatwo wyjąć i zastąpić naładowaną. Mniejsza waga i niższy poziom emitowanego hałasu przekładają się na bardziej komfortowe czyszczenie okien. Zbiornik wody brudnej jest łatwy do opróżnienia. Gumowany uchwyt pozwala pewniej trzymać urządzenie podczas czyszczenia okien. Ssawka WV 5 Premium posiada regulowaną odległość czyszczenia. Regulacja jest pomocna w przypadku czyszczenia okna wzdłuż silikonowego łączenia szyby z futryną. By gumowe listwy myjki nie najeżdżały na silikon wystarczy ustawić odpowiednią odległość czyszczenia od futryny okna. W wyposażeniu wąska ssawka 170 mm, środek do czyszczenia okien (koncentrat – 1 x 20 ml), butelka ze spryskiwaczem Extra, pad z mikrofibry, ssawka, 2 wymienne baterie litowo-jonowe, ładowarka oraz stacja do ładowania baterii.

Cechy i zalety
Myjka do okien WV 5 Plus N Battery: W zestawie wymienna bateria i stacja do ładowania
Czyszczenie bez przerw dzięki wymiennej baterii.
Myjka do okien WV 5 Plus N Battery: Komfortowe czyszczenie okien
Możliwość regulacji dystansu ssawki od krawędzi okna zapobiega powstawaniu zacieków tuż przy framudze.
Myjka do okien WV 5 Plus N Battery: Komfortowy uchwyt ze wskaźnikiem naładowania baterii
Pokryty gumową powłoką, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt dobrze i pewnie leży w dłoni. Trzy diody LED powyżej włącznika pokazują aktualny stan naładowania baterii.
Ssawka
  • Wybierz szeroką lub wąską ssawkę w zależności od rozmiaru czyszczonej powierzchni.
Cicha praca
  • Tym samym dzięki niskiemu poziomowi hałasu emitowanego przez urządzenie praca staje się bardziej komfortowa.
Oryginalne urządzenie Kärcher
  • Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
Trzy razy szybciej
  • Trzy razy szybsze czyszczenie okien w porównaniu do tradycyjnego, ręcznego mycia.
Bez smug i zacieków
  • WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
Higiena podczas czyszczenia
  • Łatwe opróżnianie zbiornika, bez kontaktu z brudną wodą.
Różnorodne zastosowania
  • Doskonały do wszystkich płaskich wodoopornych powierzchni: okien, luster, kafelków, kabin prysznicowych i innych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość ssawki (mm) 280
Szerokość ssawki wąskiej (mm) 170
Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 100
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) 35
Czas ładowania baterii (min) 185
Typ baterii Wymienna bateria litowo-jonowa
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 210
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Ciężar z akumulatorem (kg) 0,7
Waga bez akcesoriów (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 1,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 125 x 280 x 325

Zakres dostawy

  • Akumulator: Wymienny akumulator do WV 5 i WVP 10 (2 szt.)
  • Ładowarka: Ładowarka akumulatorowa + stacja dokująca (po 1 sztuce)
  • Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
  • Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
  • Wąska ssawka 170 mm

Wyposażenie

  • Ssawka
Myjka do okien WV 5 Plus N Battery
Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Dzielone okna (szprosy)
  • Gładkie powierzchnie
  • Lustra
  • Flizy
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Płytki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.