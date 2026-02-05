Szybkie i proste czyszczenie okien jest teraz jeszcze łatwiejsze! Nowy model posiada pojemniejszą baterię i trzystopniowy wskaźnik LED pokazujący stopień jej naładowania. Rozładowaną baterię można łatwo wyjąć i zastąpić naładowaną. Mniejsza waga i niższy poziom emitowanego hałasu przekładają się na bardziej komfortowe czyszczenie okien. Zbiornik wody brudnej jest łatwy do opróżnienia. Gumowany uchwyt pozwala pewniej trzymać urządzenie podczas czyszczenia okien. Ssawka WV 5 Premium posiada regulowaną odległość czyszczenia. Regulacja jest pomocna w przypadku czyszczenia okna wzdłuż silikonowego łączenia szyby z futryną. By gumowe listwy myjki nie najeżdżały na silikon wystarczy ustawić odpowiednią odległość czyszczenia od futryny okna. W wyposażeniu wąska ssawka 170 mm, środek do czyszczenia okien (koncentrat – 1 x 20 ml), butelka ze spryskiwaczem Extra, pad z mikrofibry, ssawka, 2 wymienne baterie litowo-jonowe, ładowarka oraz stacja do ładowania baterii.