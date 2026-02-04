Myjka do okien WV 2 Plus N

Myjka do okien Kärcher to poręczne urządzenie do mycia okien bez smug, zacieków na parapetach i brudnych rąk. W zestawie dodatkowa ssawka 170 mm. Urządzenie w kolorze białym.

Pojemna bateria oraz dioda LED, która pokazuje stan jej naładowania. Niska waga i poziom emitowanego hałasu przekładają się na komfortowe czyszczenie okien. Zbiornik wody brudnej jest łatwy do opróżnienia. W wyposażeniu wąska ssawka 170 mm, środek do czyszczenia okien (koncentrat – 1 x 20 ml), butelka ze spryskiwaczem, pad z mikrofibry, ssawka, bateria litowo-jonowa oraz ładowarka.

Cechy i zalety
Myjka do okien WV 2 Plus N: Szybkie opróżnianie
Szybkie opróżnianie
Zbiornik na brudną wodę można szybko i łatwo opróżnić.
Myjka do okien WV 2 Plus N: Wymienna ssawka
Wymienna ssawka
Wybierz szeroką lub wąską ssawkę w zależności od rozmiaru czyszczonej powierzchni.
Myjka do okien WV 2 Plus N: Wskaźnik LED w zasięgu wzroku
Wskaźnik LED w zasięgu wzroku
Wskaźnik LED zintegrowany z przyciskiem pozwala łatwo określić stan naładowania urządzenia.
Lekka i cicha
  • Niska waga urządzenia ułatwia czyszczenie okien.
Oryginalne urządzenie Kärcher
  • Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
Trzy razy szybciej
  • Trzy razy szybsze czyszczenie okien w porównaniu do tradycyjnego, ręcznego mycia.
Bez smug i zacieków
  • WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
Higiena podczas czyszczenia
  • Łatwe opróżnianie zbiornika, bez kontaktu z brudną wodą.
Różnorodne zastosowania
  • Doskonały do wszystkich płaskich wodoopornych powierzchni: okien, luster, kafelków, kabin prysznicowych i innych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość ssawki (mm) 280
Szerokość ssawki wąskiej (mm) 170
Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 100
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) 35
Czas ładowania baterii (min) 230
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 105
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Ciężar z akumulatorem (kg) 0,6
Waga bez akcesoriów (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 120 x 280 x 320

Zakres dostawy

  • Ładowarka: Ładowarka akumulatorów WV i KV (1 szt.)
  • Spryskiwacz Standard z padem z mikrofibry
  • Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
  • Wąska ssawka 170 mm

Wyposażenie

  • Ssawka
  • Ssawka
Myjka do okien WV 2 Plus N
Zastosowania
  • Gładkie powierzchnie
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Flizy
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Kabina prysznicowa
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.