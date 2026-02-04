Pojemna bateria oraz dioda LED, która pokazuje stan jej naładowania. Niska waga i poziom emitowanego hałasu przekładają się na komfortowe czyszczenie okien. Zbiornik wody brudnej jest łatwy do opróżnienia. W wyposażeniu wąska ssawka 170 mm, środek do czyszczenia okien (koncentrat – 1 x 20 ml), butelka ze spryskiwaczem, pad z mikrofibry, ssawka, bateria litowo-jonowa oraz ładowarka.