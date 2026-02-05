Myjka do okien WV 6 Plus
Dzięki innowacyjnej technologii listew zbierających i jeszcze większej elastyczności w zastosowaniu: bezprzewodowa myjka do okien WV 6 Plus zapewnia czyste okna bez smug w mgnieniu oka.
Firma Kärcher ponownie ulepszyła swoją oryginalną bezprzewodową myjkę do okien i opracowała jeszcze bardziej elastyczny model z innowacyjną technologią listwy zbierającej i dłuższym czasem pracy na akumulatorze – WV 6 Plus. Nowa, szersza listwa zbierająca umożliwia usuwanie nadmiaru płynu z całych powierzchni bez przerywania pracy. Wyjątkowo długi czas pracy bezprzewodowej myjki do okien wynoszący 100 minut oznacza, że można pracować jeszcze dłużej. Dzięki wyświetlaczowi, który wskazuje pozostały czas pracy baterii z dokładnością do minuty, można również precyzyjnie zaplanować sprzątanie. Jak zwykle, inteligentne połączenie butelki z rozpylaczem i ściereczki z mikrofibry wraz z funkcją ssania myjki do okien zapewnia niezwykle skuteczne czyszczenie i lśniąco czyste okna – bez smug i pozostałości. Ergonomiczna bezprzewodowa myjka do okien WV 6 Plus Window Vac firmy Kärcher umożliwia również czyszczenie okien w wyjątkowo higieniczny sposób – bez bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczoną wodą.
Cechy i zalety
Ulepszona technologia listew zbierającychInnowacyjna listwa ssąca pozwala na łatwe czyszczenie do podłogi i przy krawędziach.
Długi czas pracy na jednym ładowaniuWydłużony czas pracy na jednym ładowaniu (ok. 100 minut) umożliwa pracę bez przerw na ładowanie.
Wymienne listwy zbierające w ssawceListwy zbierające w ssawce można łatwo wyjąć i umyć po czyszczeniu.
Szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika z brudną wodą
- Łatwe i szybkie opróżnianie bez kontaktu z brudem.
Cicha praca
- Tym samym dzięki niskiemu poziomowi hałasu emitowanego przez urządzenie praca staje się bardziej komfortowa.
Wyświetlacz pokazuje pozostały czas pracy na jednym ładowaniu
- Wyświetlacz pokazuje pozostały w minutach pozostały czas pracy na jednym ładowaniu baterii.
Oryginalne urządzenie Kärcher
- Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
3x szybciej
- Czyszczenie okien myjką jest 3x szybsze niż tradycyjnymi metodami.
Bez smug i zacieków
- WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
Różnorodne zastosowania
- Urządzenie odpowiednie do czyszczenie wszystkich gładkich powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość ssawki (mm)
|280
|Pojemność zbiornika brudnej wody (ml)
|150
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|100
|Czas ładowania baterii (min)
|170
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 300
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Ciężar z akumulatorem (kg)
|0,8
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|126 x 280 x 310
Zakres dostawy
- Ładowarka: Szybka ładowarka (1 szt.)
- Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
- Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
Wyposażenie
- Ssawka
Wideo
Zastosowania
- Gładkie powierzchnie
- Okna i powierzchnie szklane
- Lustra
- Flizy
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Płytki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.