Myjka do okien WV 4-4 Plus cechuje się wymiennym akumulatorem, wskaźnikiem LED pokazującym stan naładowania akumulatora oraz innowacyjną, silikonową listwą zbierającą, która umożliwia mycie okien aż do samej posadzki. Sprytne połączenie butelki ze spryskiwaczem i ściereczki do wycierania z mikrofibry, a także funkcja zasysania myjki do okien, gwarantują lśniące szyby - bez smug i osadów. Można z łatwością wyczyścić wszystkie gładkie powierzchnie. Mycie okien przy pomocy ergonomicznej myjki do okien Kärcher WV 4-4 Plus jest wyjątkowo higieniczne, ponieważ podczas opróżniania i czyszczenia zbiornika nie ma bezpośredniego kontaktu z brudną wodą. 4 V wymienny akumulator Kärcher Battery Power nie jest dostarczony z urządzeniem. Kompatybilne ze wszystkimi 4 V urządzeniami Kärcher Battery Power.