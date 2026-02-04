Myjka do okien WV 7 Signature Line

Bezprzewodowa myjka do okien WV 7 Signature Line z innowacyjnymi listwami zbierającymi wszechstronnego zastosowania. W zestawie butelka z rozpylaczem, dwie ściereczki, środek czyszczący i ekskluzywne pudełko do przechowywania.

Tylko nasze najbardziej innowacyjne, wysokowydajne produkty noszą podpis pioniera technologii i założyciela firmy Alfreda Kärchera. Nowe urządzenie WV 7 Signature Line to najwyższy model myjek do okien Kärcher. Elegancki design, zredukowany do niezbędnych elementów, sprawia, że czyszczenie jest jeszcze wygodniejsze i łatwiejsze niż wcześniej. Dzięki unikalnym funkcjom, takim jak wsparcie pierwszego uruchomienia z poziomu aplikacji, wskazówkom dotyczącym czyszczenia, a także ulepszonym listwom zbierającym jeszcze łatwiej jest przywrócić oknom i wszystkim gładkim powierzchniom efekt WOW.

Cechy i zalety
Myjka do okien WV 7 Signature Line: Korzyści Signature Line
Podpis założyciela firmy Alfreda Kärchera oznacza produkt jako najlepsze urządzenie Kärcher w swojej kategorii. Inne ekskluzywne korzyści obejmują wsparcie aplikacji i przedłużoną gwarancję.
Myjka do okien WV 7 Signature Line: Ekskluzywne pudełko do przechowywania
Do praktycznego przechowywania zmontowanej myjki do okien wraz z akcesoriami.
Myjka do okien WV 7 Signature Line: Ulepszona technologia listew zbierających
Innowacyjna listwa ssąca pozwala na łatwe czyszczenie do podłogi i przy krawędziach.
Wyświetlacz pokazuje pozostały czas pracy na jednym ładowaniu
  • Wydłużony czas pracy na jednym ładowaniu (ok. 100 minut) umożliwa pracę bez przerw na ładowanie.
Ergonomiczna konstrukcja
  • Kompaktowa i lekka z ergonomicznym uchwytem dla maksymalnego komfortu.
Wymienne listwy zbierające w ssawce
  • Listwy zbierające w ssawce można łatwo wyjąć i umyć po czyszczeniu.
Szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika z brudną wodą
  • Higieniczne opróżnianie zbiornika z brudną wodą.
3x szybciej
  • Czyszczenie okien myjką jest 3x szybsze niż tradycyjnymi metodami.
Bez smug i zacieków
  • WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
Różnorodne zastosowania
  • Urządzenie odpowiednie do czyszczenie wszystkich gładkich powierzchni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość ssawki (mm) 280
Szerokość ssawki wąskiej (mm) 170
Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 150
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) 100
Czas ładowania baterii (min) 170
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 300
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 126 x 280 x 310

Zakres dostawy

  • Ładowarka: Szybka ładowarka (1 szt.)
  • Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
  • Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
  • Wąska ssawka 170 mm
  • Pad z mikrofibry: 1 x
  • Skrobaczka do brudu

Wyposażenie

  • Ssawka
Myjka do okien WV 7 Signature Line
Wideo

Zastosowania
  • Gładkie powierzchnie
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Flizy
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Płytki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

