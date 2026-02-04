Tylko nasze najbardziej innowacyjne, wysokowydajne produkty noszą podpis pioniera technologii i założyciela firmy Alfreda Kärchera. Nowe urządzenie WV 7 Signature Line to najwyższy model myjek do okien Kärcher. Elegancki design, zredukowany do niezbędnych elementów, sprawia, że czyszczenie jest jeszcze wygodniejsze i łatwiejsze niż wcześniej. Dzięki unikalnym funkcjom, takim jak wsparcie pierwszego uruchomienia z poziomu aplikacji, wskazówkom dotyczącym czyszczenia, a także ulepszonym listwom zbierającym jeszcze łatwiej jest przywrócić oknom i wszystkim gładkim powierzchniom efekt WOW.