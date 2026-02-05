Myjka do okien WV 2 Plus NP
Wygodna obsługa, brak kapiącej wody dzięki odsysaniu i ogromna oszczędność czasu – dzięki oryginalnemu akumulatorowemu zestawowi myjki do okien Window Vac firmy Kärcher okna będą lśniąco czyste i bez smug w mgnieniu oka.
Dzięki innowacyjnemu Window Vac, Kärcher zrewolucjonizował mycie okien. Używając oryginalnego odkurzacza Kärcher Window Vac, sprzątanie staje się dziecinnie proste, oszczędzając wiele czasu i wysiłku. Dzięki zasysaniu elektrycznemu uciążliwe kapanie wody należy już do przeszłości. Sprytne połączenie butelki z spryskiwaczem i ściereczki z mikrofibry, a także funkcja ssania Window Vac zapewniają bardzo skuteczne czyszczenie i lśniące okna - bez smug i pozostałości. Dodatkowo poręczny i ergonomiczny odkurzacz akumulatorowy Kärcher Window Vac umożliwia szczególnie higieniczne czyszczenie okien, ponieważ nie ma bezpośredniego kontaktu z brudną wodą. Dzięki dodatkowej wąskiej ssawce, bez trudu dociera również do mniejszych lub trudno dostępnych miejsc, takich jak na przykład okna kratowe lub gabloty. Rezultat? Nie ma już żadnych ograniczeń dotyczących czyszczenia.
Cechy i zalety
Szybkie opróżnianieZbiornik na brudną wodę można szybko i łatwo opróżnić.
Wymienna ssawkaWybierz szeroką lub wąską ssawkę w zależności od rozmiaru czyszczonej powierzchni.
Wskaźnik LED w zasięgu wzrokuWskaźnik LED zintegrowany z przyciskiem pozwala łatwo określić stan naładowania urządzenia.
Lekka i cicha
- Niska waga urządzenia ułatwia czyszczenie okien.
Oryginalne urządzenie Kärcher
- Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
Trzy razy szybciej
- Trzy razy szybsze czyszczenie okien w porównaniu do tradycyjnego, ręcznego mycia.
Bez smug i zacieków
- WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
Higiena podczas czyszczenia
- Łatwe opróżnianie zbiornika, bez kontaktu z brudną wodą.
Różnorodne zastosowania
- Doskonały do wszystkich płaskich wodoopornych powierzchni: okien, luster, kafelków, kabin prysznicowych i innych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość ssawki (mm)
|280
|Szerokość ssawki wąskiej (mm)
|170
|Pojemność zbiornika brudnej wody (ml)
|100
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|35
|Czas ładowania baterii (min)
|230
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 105
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|120 x 280 x 320
Zakres dostawy
- Ładowarka: Ładowarka akumulatorów WV i KV (1 szt.)
- Spryskiwacz Standard z padem z mikrofibry
- Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Wąska ssawka 170 mm
- Skrobaczka do brudu
Wyposażenie
- Ssawka
- Ssawka
Zastosowania
- Gładkie powierzchnie
- Okna i powierzchnie szklane
- Lustra
- Flizy
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Kabina prysznicowa
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.