Dzięki innowacyjnemu Window Vac, Kärcher zrewolucjonizował mycie okien. Używając oryginalnego odkurzacza Kärcher Window Vac, sprzątanie staje się dziecinnie proste, oszczędzając wiele czasu i wysiłku. Dzięki zasysaniu elektrycznemu uciążliwe kapanie wody należy już do przeszłości. Sprytne połączenie butelki z spryskiwaczem i ściereczki z mikrofibry, a także funkcja ssania Window Vac zapewniają bardzo skuteczne czyszczenie i lśniące okna - bez smug i pozostałości. Dodatkowo poręczny i ergonomiczny odkurzacz akumulatorowy Kärcher Window Vac umożliwia szczególnie higieniczne czyszczenie okien, ponieważ nie ma bezpośredniego kontaktu z brudną wodą. Dzięki dodatkowej wąskiej ssawce, bez trudu dociera również do mniejszych lub trudno dostępnych miejsc, takich jak na przykład okna kratowe lub gabloty. Rezultat? Nie ma już żadnych ograniczeń dotyczących czyszczenia.