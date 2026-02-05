Myjka do okien zapewnia mycie okien i innych płaskich powierzchni bez smug i zacieków, a także najmniejszego wysiłku. Dłuższe prace czyszczące dzięki wydłużonemu czasowi działania akumulatora nie są już problemem. Z kolei praktyczny system wymiany i możliwość zakupienia dodatkowego akumulatora, ułatwia ciągłe mycie okien. Dzięki miękkiemu uchwytowi urządzenie WV 5 Plus przewyższa poprzednią linię urządzeń pod względem obsługi i ergonomii. Urządzenie posiada również odbojniki na ssawce. Ta funkcja pozwala na lepsze mycie okien tuż przy ramie. W zestawie znajduje się wąska ssawka do dzielonych okien (ze szprosami). Idealne połączenie butelki ze spryskiwaczem i pada z mikrofibry gwarantuje skuteczne czyszczenie, a w połączeniu z akumulatorowo zasilaną myjką idealnie czyste okna.