Urządzenie do czyszczenia WVP 10 Adv

Profesjonalna myjka do okien. Służy do odsysania wody ze wszystkich płaskich powierzchni. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą wydajnością. Zasilana akumulatorowo.

Dzięki innowacyjnemu systemowi separacji myjka do okien WVP może pracować w pionie, w poziomie i pozycji odwróconej. Oprócz mycia okien doskonale sprawdzi się również w czyszczeniu płytek, gablot lub innych płaskich i gładkich powierzchni. Pojemnik na brudną wodę o pojemnośco 200 ml jest bardzo łatwy do opróżniania. Sprawia, że ​​czyszczenie jest higieniczne, ponieważ myjący nie ma bezpośredniego kontaktu z brudną wodą. Separator i pojemnik można czyścić w zmywarce. W wyposażeniu środek do czyszczenia, akumulator, ładowarka, butelka z rozpylaczem i ściereczka z mikrofibry do pracy wewnątrz. Wersja Adv zawiera dodatkowy akumulator, małą ssawkę, szybką ładowarkę i ściereczkę z mikrofibry do pracy na zewnątrz. Szybka ładowarka ładuje akumulator w ciągu ok. 60 minut. To 3x szybciej w porównaniu ze standardową ładowarką, która potrzebuje na to ok. 180 minut.

Cechy i zalety
Urządzenie do czyszczenia WVP 10 Adv: Lekka, ergonomiczna, uniwersalna
Lekka, ergonomiczna, uniwersalna
Odpowiednia do wszystkich typów powierzchni gładkich. Wygodne przenoszenie i łatwa obsługa. Bezpieczne i wygodne przenoszenie dzięki pokrytemu gumą uchwytowi.
Urządzenie do czyszczenia WVP 10 Adv: Wymienny akumulator
Wymienny akumulator
Wymienny akumulator pozwala na ciągłą pracę. Poziom naładowania wskazywany przez trzy diody LED nad włącznikiem/wyłącznikiem.
Urządzenie do czyszczenia WVP 10 Adv: Wygodne czyszczenie przy krawędziach.
Wygodne czyszczenie przy krawędziach.
Ręcznie regulowany uchwyt dystansowy umożliwia czyszczenie przy krawędziach.
Duża pojemność zbiornik na brudną wodę
  • Zmniejsza przerwy w pracy dzięki częstemu opróżnianiu, zwiększając tym samym produktywność.
  • Umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnego czasu pracy.
Model WVP 10 Adv z szybką ładowarką
  • Szybka ładowarka i drugi akumulator umożliwiają nieprzerwane czyszczenie.
Model WVP 10 Adv z dodatkową, wąską ssawką
  • Do czyszczenia miejsc gdzie standardowa ssawka nie mieści się.
Pojemna bateria litowo-jonowa
  • 30 minutowy czas pracy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość ssawki (mm) 280
Szerokość ssawki wąskiej (mm) 170
Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 200
Czas ładowania baterii (min) 50
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) 35
Typ baterii Wymienna bateria litowo-jonowa
Napięcie baterii (V) 3,7
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 2,3
Ciężar z akumulatorem (kg) 1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 280 x 130 x 335

Zakres dostawy

  • Koncentrat środka do czyszczenia powierzchni CA 30 R (500 ml)
  • Spryskiwacz (500 ml)
  • Pad z mikrofibry: 1 x
  • Pad z mikrofibry: 1 x
  • Akumulator
  • W zestawie wymienny akumulator
  • Stacja szybkiego ładowania
  • Skrobaczka do brudu

Wyposażenie

  • Szerokość dyszy ssącej: 280 mm, 170 mm

Wideo

Zastosowania
  • Budownictwo
  • Handel detaliczny
  • Budynki biurowe
  • Hotele
  • Restauracje i catering
  • Ochrona zdrowia
Akcesoria
Środki czyszczące
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