Zestaw lanc teleskopowych do myjki do okien WV i pada do okien KV 4
Zestaw teleskopowych lanc do myjki do okien WV i KV 4 Vibrapad do łatwego czyszczenia wysoko położonych okien. Lance o długości 0,6 m można wydłużyć do 1,5 m.
W zestawie dwie lance oraz pad z mikrofibry. Na jednej z lanc można zamontować myjkę do okien lub wibrujący pad do okien KV 4, na drugiej pad z mikrofibry.
Cechy i zalety
Łatwe mycie wysoko położonych okien
Lanca teleskopowa
Kompatybilna ze wszystkimi myjkami do okien i wibrującym padem
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|150 x 250 x 1170
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- WV 2 + KV 4 Premium Home Line Promo
- WV 2 Black Edition
- WV 2 Black Limited Edition
- WV 2 Plus
- WV 2 Plus C
- WV 2 Plus D500
- WV 2 Plus Multi Edition
- WV 2 Plus Multi Limited Edition
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus P
- WV 2 Premium
- WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-II
- WV 2 Premium 25 Lat Kärcher Polska
- WV 2 Premium Home Line
- WV 2 Premium Plus Home Line
- WV 5 Plus
- WV 5 Plus Anniversary Edition
- WV 5 Plus Frame Edition
- WV 5 Plus N
Zastosowania
- Duże, trudno dostępne szklane powierzchnie
- Ogrody zimowe
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