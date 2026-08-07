Zestaw lanc teleskopowych do myjki do okien WV i pada do okien KV 4

Zestaw teleskopowych lanc do myjki do okien WV i KV 4 Vibrapad do łatwego czyszczenia wysoko położonych okien. Lance o długości 0,6 m można wydłużyć do 1,5 m.

W zestawie dwie lance oraz pad z mikrofibry. Na jednej z lanc można zamontować myjkę do okien lub wibrujący pad do okien KV 4, na drugiej pad z mikrofibry.

Cechy i zalety
Łatwe mycie wysoko położonych okien
Lanca teleskopowa
Kompatybilna ze wszystkimi myjkami do okien i wibrującym padem
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,9
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 150 x 250 x 1170

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Zastosowania
  • Duże, trudno dostępne szklane powierzchnie
  • Ogrody zimowe
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