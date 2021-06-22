Jak i czym skutecznie usunąć naklejkę z szyby?

Naklejki na szyby, folie na okna – rodzaje, czym się różnią?

Naklejki na szyby przykleja się w różnych celach. W domach zwykle pełnią funkcję dekoracyjną, np. zdobią okna w czasie świąt lub dodają uroku szklanym taflom w drzwiach. Mogą być także ciekawą alternatywą firanek i dawać efekt piaskowanego szkła, dzięki czemu szyba staje się matowa, traci przezroczystość i zapewnia prywatność. Naklejki zdobią szklane panele w kuchni oraz blaty. Pełno ich także w dziecięcych pokojach. Popularne są też na firmowych witrynach, w biurach czy salonach kosmetycznych.

Czasem zachodzi jednak potrzeba pozbycia się naklejki z szyby. Jak to zrobić? Skuteczność zmywania naklejek z szyb zależy od wielu czynników:

● materiał, z którego wykonana jest nalepka

● rodzaj kleju

● jak długo znajduje się na szybie

● metoda usuwania.

Dekoracyjne naklejki na szyby zwykle są wykonane z folii, która jest odporna na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Tego typu ozdoby są trwałe i trudno je usunąć, ale nie jest to regułą i czasem udaje się je odkleić w całości. Na szybie można też spotkać standardowe nalepki papierowe, które są mało wytrzymałe i podatne na wilgoć. Nie oznacza to jednak, że łatwo się je zrywa. Zwykle zostawiają resztki kleju i papieru.

Usuwanie naklejki z szyby jest mozolnym zadaniem i wymaga czasu oraz cierpliwości. Co prawda, istnieje wiele metod pozbywania się tych ozdób, ale trzeba mieć na uwadze delikatność tafli szkła i ryzyko porysowania powierzchni lub inne uszkodzenia. Jak odkleić naklejkę z szyby? Które sposoby są bezpieczne, a czego raczej unikać?