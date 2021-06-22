Jak i czym skutecznie usunąć naklejkę z szyby?
Podczas usuwania naklejek zazwyczaj pozostają na szybie resztki folii i kleju. Jak i czym skutecznie usunąć naklejkę z szyby w warunkach domowych?
Naklejki na szyby, folie na okna – rodzaje, czym się różnią?
Naklejki na szyby przykleja się w różnych celach. W domach zwykle pełnią funkcję dekoracyjną, np. zdobią okna w czasie świąt lub dodają uroku szklanym taflom w drzwiach. Mogą być także ciekawą alternatywą firanek i dawać efekt piaskowanego szkła, dzięki czemu szyba staje się matowa, traci przezroczystość i zapewnia prywatność. Naklejki zdobią szklane panele w kuchni oraz blaty. Pełno ich także w dziecięcych pokojach. Popularne są też na firmowych witrynach, w biurach czy salonach kosmetycznych.
Czasem zachodzi jednak potrzeba pozbycia się naklejki z szyby. Jak to zrobić? Skuteczność zmywania naklejek z szyb zależy od wielu czynników:
● materiał, z którego wykonana jest nalepka
● rodzaj kleju
● jak długo znajduje się na szybie
● metoda usuwania.
Dekoracyjne naklejki na szyby zwykle są wykonane z folii, która jest odporna na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Tego typu ozdoby są trwałe i trudno je usunąć, ale nie jest to regułą i czasem udaje się je odkleić w całości. Na szybie można też spotkać standardowe nalepki papierowe, które są mało wytrzymałe i podatne na wilgoć. Nie oznacza to jednak, że łatwo się je zrywa. Zwykle zostawiają resztki kleju i papieru.
Usuwanie naklejki z szyby jest mozolnym zadaniem i wymaga czasu oraz cierpliwości. Co prawda, istnieje wiele metod pozbywania się tych ozdób, ale trzeba mieć na uwadze delikatność tafli szkła i ryzyko porysowania powierzchni lub inne uszkodzenia. Jak odkleić naklejkę z szyby? Które sposoby są bezpieczne, a czego raczej unikać?
Czy można usunąć naklejkę z szyby za pomocą suszarki?
Polecaną metodą usuwania naklejek z szyb jest jej nagrzewanie. Wówczas ciepło rozpuszcza klej i dużo łatwiej można pozbyć się niechcianej ozdoby. Sposób ten nie niesie ryzyka porysowania szklanej powierzchni, jak zdrapywanie ostrym narzędziem, ani uszkodzenia innych elementów okna czy mebla, np. ram, fug czy lakieru, w przypadku stosowania środków chemicznych. Trzeba jednak uważać, by nadmiernie nie nagrzewać powierzchni, ponieważ może to prowadzić do pęknięcia szyby. To samo może się wydarzyć w czasie chłodniejszych dni z uwagi na różnicę temperatur.
Jak zdjąć naklejkę z szyby za pomocą suszarki? Należy równomiernie ogrzewać powierzchnię, pamiętając, by nie kierować strumienia w jedno miejsce i aby temperatura nie była zbyt wysoka. Po kilku minutach można spróbować odklejać naklejkę, ale trzeba robić to delikatnie. Najlepiej chwycić za brzeg i, nie unosząc jej nadmiernie, odrywać. Wówczas jest szansa, że odklei się w całości. Po wszystkim trzeba umyć szybę płynem odtłuszczającym, by pozbyć się resztek kleju.
Zrywanie naklejki za pomocą suszarki to tylko jeden ze sposobów. Czy istnieją skuteczniejsze metody? Jak odkleić naklejkę z szyby bez suszarki?
Jak bezpiecznie i skutecznie usunąć naklejkę z szyby?
Nagrzewanie powierzchni w celu zerwania nalepki z szyby jest skuteczną metodą, ale istnieje jeszcze lepszy i mniej czasochłonny sposób. Jaki? Użycie parownicy.
Sekret tej metody tkwi w połączeniu wysokiej temperatury i pary wodnej oraz mocy ciśnienia. Dzięki temu o wiele szybciej można odkleić naklejki, a szczególnie te drukowane na papierze. Jak wiadomo, klej jest mało odporny zarówno na nagrzewanie, jak i wilgoć, a dodatkowo działa siła ciśnienia.
Jak odkleić naklejkę z szyby przy pomocy parownicy? To bardzo proste. Wystarczy przyłożyć dyszę do powierzchni z zachowaniem odległości ok. 20 cm i skierować strumień pary wodnej na naklejkę. Klej błyskawicznie się rozpuści, a w przypadku naklejki papierowej, materiał też rozmięknie. Potem wystarczy pozbyć się resztek i gotowe – czysta szyba bez śladu po nalepce.
Ściąganie naklejki z szyby przy użyciu parownicy jest efektywne i szybkie, ale czy opłaca się kupować to urządzenie, by raz na jakiś czas pozbyć się niechcianej ozdoby? Oczywiście, że tak, ponieważ myjki parowe są wszechstronne. Z ich pomocą można posprzątać cały dom i nie tylko. Do czego służy parownica i dlaczego jest tak pozytywnie oceniana przez użytkowników?
Czym skutecznie usunąć naklejkę z szyby? Jaką parownicę do usuwania naklejek wybrać?
Parownice marki Kärcher to wielofunkcyjne urządzenia o wielu zaletach. Oto najważniejsze z nich:
● najskuteczniejsza metoda usuwaniu zanieczyszczeń
● czyszczenie bez użycia detergentów
● przyjazne dla zdrowia i środowiska – zwłaszcza dla alergików i dzieci
● działanie dezynfekujące – parownice Kärcher usuwają 99,999% wirusów i bakterii
● oszczędność czasu i pieniędzy
● higieniczne czyszczenie większości powierzchni w domu oraz trudno dostępnych miejsc
● szeroki wachlarz zastosowań
● łatwość obsługi.
Fot.: podstawowa parownica SC 1 ułatwiająca usunięcie naklejki z szyby.
Szczególną uwagę warto zwrócić na mnogość zastosowań parownic. Doskonale sprawdzają się do czyszczenia:
- kuchni (okap, piekarnik, płyty grzewcze, zlew),
- łazienki (kabina prysznicowa, armatura, płytki, fugi),
- podłóg,
- okien,
- tapicerki i dywanów,
- zabawek dziecięcych,
- a nawet samochodu.
Nie każdy wie, ale parownica to też doskonały sposób na odświeżenie ubrań, a nawet prasowanie parowe.
Wielofunkcyjność parownic wynika z ich sposobu działania. Woda w zbiorniku podgrzewana jest do temperatury wrzenia, a następnie w postaci pary wodnej wydostaje się pod dużym ciśnieniem przez dyszę. Różnorodne kształty licznych dysz Kärcher zapewniają precyzyjne działanie silnego strumienia albo równomierne podawanie mniejszych ilości pary na większych powierzchniach w zależności od potrzeb. To właśnie połączenie gorącej pary i wysokiego ciśnienia decyduje o skuteczności czyszczenia parownicami. Z tego powodu są też doskonałe do ściągania naklejek z szyb, ale nie tylko.
Jaką parownicę wybrać? Kärcher oferuje szeroki wybór modeli.
- Do zmywania naklejek sprawdzi się już podstawowa seria SC 1 o kompaktowych wymiarach.
- Z kolei SC 2 to idealne rozwiązanie dla wszystkich rozpoczynających przygodę z czyszczeniem parą w szerszym zakresie.
- Parownice SC 3 szybko się nagrzewają i dzięki temu są gotowe do pracy niemal natychmiast.
- Niezawodne i mocne myjki parowe SC 4 i SC 5 to już wiele dodatkowych funkcji i jeszcze łatwiejsze czyszczenie. Modele te dostępne są także w wersji z żelazkiem.
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Jak zmyć naklejkę z szyby – dodatkowe sposoby
Jak odkleić naklejkę z szyby w inny sposób niż nagrzewanie? Oto alternatywne metody.
Pierwszą można nazwać ,,na mokro”. Naklejkę należy zwilżyć gąbką, a po paru minutach czynność powtórzyć, aż zmięknie i będzie można ją zdrapać. Oczywiście, należy pamiętać, by nie używać ostrych narzędzi, które mogą porysować delikatną powierzchnię szyby. Metoda ta zwykle jest skuteczna w konfrontacji z naklejkami papierowymi, które dość słabo trzymają się podłoża. Moczenie raczej nie ułatwi odklejania ozdoby wykonanej z folii.
Innym sposobem jest sięgnięcie po wszelkiego rodzaju środki chemiczne takie, jak:
● zmywacz do paznokci
● spirytus
● nafta
● benzyna ekstrakcyjna
● WD-40
● detergenty, np. środek do czyszczenia płyty indukcyjnej.
Wszystkie te preparaty mogą być pomocne w walce z odklejaniem uporczywych naklejek. Wystarczy nasączyć powierzchnię wybranym środkiem, poczekać chwilę, a następnie usunąć ozdobę. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wiele z tych płynów ma drażniący zapach, a dodatkowo może uszkodzić uszczelki lub ramy okna. Poza tym metoda ta jest skuteczna zwykle w przypadku naklejek papierowych.
Wymienione wyżej sposoby na zdejmowanie naklejek z szyby nie są bez wad. Dlatego lepiej nie ryzykować i zastosować metodę sprawdzoną i skuteczną w 100%, czyli parownicę.
Jak i czym usunąć naklejkę z szyby samochodu?
Usuwanie naklejek z szyb dotyczy także samochodów. Pozbycie się starej naklejki rejestracyjnej jest bardzo ważne. Jazda z kilkoma naklejkami na szybie auta nie jest zalecana, ponieważ policjant w czasie kontroli może uznać, że stanowi to problem z identyfikacją pojazdu i sprawę zakończyć mandatem.
Naklejka rejestracyjna czy każda inna, którą nalepia się na szybę samochodu (winieta, parkingowa) zazwyczaj wydrukowana jest na trwałej folii, a klej jest bardzo wytrzymały. Ma to służyć temu, by oznaczenie dobrze się trzymało, ale z drugiej strony sprawia, że nalepkę trudno usunąć.
Jak odkleić naklejkę rejestracyjną? Wiele osób próbuje ją zdrapać, ale po pierwsze, szyba się w ten sposób rysuje, a po drugie, zostają uporczywe resztki kleju. Można wypróbować jeden ze sposobów opisanych powyżej. Trzeba jednak szczególnie uważać na środki chemiczne, które mogą uszkodzić uszczelki i lakier samochodu. Z kolei mocne nagrzewanie suszarką może skończyć się pęknięciem szyby lub jej zmatowieniem. Najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym sposobem na usuwanie naklejek z szyby samochodu jest użycie parownicy. Trzeba jednak pamiętać, by nie robić tego w chłodne dni.
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