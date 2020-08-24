Mycie okien: jak i czym myć okna szybko i bez smug?
Przechodząc nieopodal pokaźnych domów, zadajemy sobie często pytanie: pięknie, ale kto myje te wszystkie okna? Nie trzeba być właścicielem ogromnej posiadłości, żeby uznać tę czynność za frustrującą – zwłaszcza jeśli w perspektywie mamy te okropne smugi, które rujnują cały nasz wysiłek. Jak poradzić sobie z tym problemem, zanim się pojawi?
Jeżeli dysponujemy dużą powierzchnią z wieloma przeszkleniami, pierwszą myślą jest zapewne skorzystanie z usług ekipy myjącej okna. Taka decyzja to oszczędność czasu. Sprawy mają się inaczej, jeżeli mieszkamy w bloku lub niewielkim domu – wtedy inwestowanie w usługi specjalistów nie ma sensu.
Kiedy najlepiej myć okna?
Są osoby, które myją okna nawet raz w miesiącu, choć zgodnie ze świecką tradycją robimy to zwykle dwa razy w roku – przed wigilią Bożego Narodzenia i Wielkanocą. Poza tymi dwiema datami za takie prace porządkowe zabieramy się w miarę potrzeb – na przykład po wielkiej ulewie, która pozostawiła na szkle mało estetyczne zacieki. Wyjątkiem są sytuacje ekstremalne, takie jak sąsiedztwo ruchliwych ulic, fabryk, zakładów pracy lub placów, na których trwają budowy – wtedy po akcesoria do mycia szyb będziemy sięgać częściej. Niezależnie od częstotliwości wykonywania tego niewdzięcznego zajęcia istnieje kilka uniwersalnych zasad, którymi warto się kierować.
Przede wszystkim pod żadnym pozorem nie myjemy okien w pełnym słońcu! Promienie dają złudne wrażenie, że szyby są zupełnie czyste, tymczasem po zajściu słońca naszym oczom objawiają się w całej okazałości okropne smugi. Ponadto rozgrzane okno wysycha szybciej, co także sprzyja brzydkim śladom.
Specjaliści radzą myć okna o świcie, wczesnym rankiem lub późnym popołudniem. Starajmy się również nie odkładać tej czynności do zapadnięcia zmroku – mycie szyb przy sztucznym świetle może przynieść takie same konsekwencje co czyszczenie w pełnym słońcu.
UWAGA! Złym pomysłem jest mycie okien mroźną zimą. Minusowe temperatury sprawiają, że detergent zamarza, pozostawiając niemile widziane smugi.
Domowe sposoby na mycie okien
W ciężkiej walce ze smugami nawet najlepsze środki chemiczne mogą okazać się bezsilne. Te, które skutecznie myją, mogą nie służyć naszemu zdrowiu. Nawet jeśli znajdziemy ten jedyny wspaniały detergent, okazuje się często, że powoduje podrażnienia, alergie, a jego opary gryzą w oczy i płuca.
Coraz więcej osób stawia na samodzielnie wykonane środki – stało się to w pewnym sensie nową modą. Okazuje się, że przygotowanie w pełni naturalnego płynu do mycia szyb to żadna wielka alchemia! Wystarczy otworzyć szafkę i sprawdzić, cóż się w niej kryje – a będzie na pewno... ocet.
Czy do mycia okien można stosować ocet?
Ocet to wielki bohater niekończącej się wojny z naturą o czyste okna. Ten przezroczysty płyn o charakterystycznym zapachu pozwala na skuteczne pozbycie się smug, nie zostawia zacieków, usuwa tłuste plamy i sprawia, że szkło pięknie błyszczy w słońcu. Przepis na roztwór jest prosty: wystarczy zmieszać ocet z ciepłą wodą, trzymając się proporcji 1:1. Co więcej?
- Chcąc zniwelować ostry zapach octu, można dodać nieco soku z cytryny.
- Jeżeli znajdziemy w domu butelkę z dyfuzorem, możemy wykorzystać ją do spryskiwania powierzchni okna.
- Roztwór rozprowadzamy ściereczką wykonaną z mikrofibry, a następnie wycieramy do sucha papierowym ręcznikiem.
Ocet jest nie tylko skuteczny, ale również w stu procentach bezpieczny dla naszego zdrowia i środowiska.
Które elementy umyjemy wodą z płynem do mycia naczyń?
O ile same szyby warto pozostawić roztworowi z octu i wody, tak do mycia parapetów, żaluzji i plastikowych framug śmiało możemy wykorzystać zwykły płyn do mycia naczyń. Ten absolutnie podstawowy środek czystości pozwoli nam pozbyć się zarówno bieżących zabrudzeń, jak i tłustych plam.
Zanim użyjemy płynu do mycia naczyń, warto wykonać test, nanosząc niewielką ilość preparatu na mało widoczny fragment powierzchni. Jeżeli nie dostrzeżemy niepokojących efektów, możemy przystępować do pracy.
Jak myć okna domowymi sposobami?
Bez względu na to, z jakiej receptury na środek czyszczący skorzystamy, będziemy potrzebować podstawowego zestawu narzędzi do mycia. Oto kilka naszych propozycji:
– Ściereczka z mikrofibry lub, w przypadku wysokich okien, mop teleskopowy zakończony taką ściereczką. Korzystając z mikrofibry, pozbywamy się problemu strzępków materiału pozostawianych przez inne tkaniny.
– Gumowa ściągaczka. To proste narzędzie pozwala zebrać wodę z całej szyby w kilku pociągnięciach. Przyda się także do osuszania kabiny prysznicowej. Taką gumową końcówkę ściągającą mają też bardziej zaawansowane myjki do okien. Są one dodatkowo wyposażone w zbiorniki na odciąganą wodę. Zastosowanie takiego urządzenia sprawia, że nie musimy korzystać już z innych metod osuszania szyb, mycie trwa kilka chwil, a smugi stają się tylko przykrym wspomnieniem.
– Papierowy ręcznik. Papier to jeden z najskuteczniejszych materiałów do osuszania wyczyszczonej powierzchni.
– Filtry do kawy. Tak, to nie pomyłka! Nieużywany filtr do kawy, podobnie jak papier gazetowy, eliminuje problem kłaczków. Zaletą, która stawia go ponad gazetą, jest brak druku, który może pozostawać na naszych rękach po myciu okien.
– Wiadro i pusta butelka ze spryskiwaczem. W wiadrze wykonamy nasz roztwór do mycia okien, podczas gdy butelka ze spryskiwaczem pozwoli nam rozprowadzić płyn po szklanej powierzchni.
Już sama lista akcesoriów potrzebnych do tradycyjnego mycia okien nasuwa myśl, że techniki naszych babć, choć sprawdzone, nie są najwygodniejsze. Na szczęście, postęp nie omija tak prozaicznych dziedzin życia jak sprzątanie!
Firmie Kärcher udało się zamknąć cały sprzęt do mycia okien w jednym urządzeniu – poręcznym, lekkim i prostym w obsłudze. Kolejne modele myjek do okien różnią się od poprzednich jeszcze większą funkcjonalnością, sprawnością i tym, jak wiele Twojego czasu potrafią oszczędzić.
Trzeba powiedzieć to głośno: tradycyjne metody mycia okien przechodzą do historii, a przyszłe losy naszych domowych przeszkleń wiążą się nierozerwalnie z myjkami.
Czy okna plastikowe myjemy tak samo jak drewniane?
Zasady mycia okien wykonanych z plastiku i drewna są z grubsza takie same – różnice pojawiają się jednak w kwestii wyboru płynu. Choć na rynku dostępnych jest bez liku detergentów o różnym stopniu skuteczności, łączy je jedna rzecz – nie wszystkie nadają się do pracy z drewnem.
Środki chemiczne mogą wchodzić w reakcję z lakierem pokrywającym drewniane elementy. Dla pewności przed zastosowaniem zakupionego środka chemicznego powinniśmy wykonać próbę, o której pisaliśmy w jednym z poprzednich akapitów – na niewielkiej powierzchni rozprowadzamy płyn i obserwujemy, w jaki sposób reaguje z drewnem. Jeżeli nie zauważymy niepokojących zmian, śmiało możemy przystępować do mycia całości okna.
Skuteczny środek do mycia ram i parapetów
W sklepach z chemią znajdziemy profesjonalne środki przeznaczone do mycia ram i parapetów, w tym KÄRCHER RM 533 do czyszczenia kamienia/linoleum/PCV.
Jest to płyn, który doskonale radzi sobie z usuwaniem uporczywych zabrudzeń z wymienionych powierzchni, a także z lakierowanych parkietów oraz korka. Ważne jednak, żeby nie stosować płynu na nielakierowane drewno.
Środki do mycia szyb i wszelkich powierzchni szklanych
Mycie szyb i powierzchni szklanych / Środki do mycia szyb i wszelkich powierzchni szklanych
Powierzchnie szklane wyczyścimy, korzystając z produktów:
- KÄRCHER RM 500 – środek do czyszczenia szkła w koncentracie,
- KÄRCHER RM 503 – środek do czyszczenia szkła w koncentracie.
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Płyny te nadają się do pracy z wszelkimi szklanymi powierzchniami – pozwolą pozbyć się uporczywych zabrudzeń, tłustych plam, a także zanieczyszczeń emisyjnych. Co najważniejsze, nie pozostawiają smug!
Myjka do okien – i chce się myć!
Nie ma wątpliwości co do tego, że myjki kiedyś całkowicie zastąpią wiadra, rolki ręczników papierowych, gazety, butelki ze spryskiwaczami, słowem: cały arsenał, który wyciągamy z dna szafy, kiedy przystępujemy do mycia okien.
Już dziś osoby, które dysponują myjkami do okien, nie wyobrażają sobie domowych porządków bez tego sprzętu. Dlaczego?
Myjki do okien wyeliminowały dwa największe problemy i sprawiły, że ta czynność przestała być uciążliwa. Po pierwsze, czyszczenie okien przy pomocy tego sprzętu jest znacznie szybsze. Po drugie – nie powstają smugi. To właśnie one dają poczucie porażki i zmarnowanego czasu osobom, które korzystają z tradycyjnych metod mycia okien. Po co wkładać tyle serca, wysiłku i czasu, skoro efekt nie jest zadowalający?
Połączenie szybkości pracy z doskonałymi efektami, jakie daje myjka, sprawiają, że – uwaga, zabrzmi to egzotycznie! – chce się myć okna. Można to robić przy okazji regularnego sprzątania domu, a nie dwa razy do roku. Wystarczy kilka pociągnięć, żeby nadać szklanej tafli satysfakcjonujący blask. Urządzenie jest lekkie i nieduże, a jego obsługa w niczym nie przypomina skomplikowanego ceremoniału, jaki towarzyszy babcinym metodom. Wyciągasz, używasz, chowasz.
Mycie okien szybko i bez smug przy pomocy myjki do okien
Prawidłowa obsługa myjki do okien pozwoli usunąć wszelkie zabrudzenia ze szklanej powierzchni bez pozostawiania smug. Podstawowym celem myjki jest usunięcie ściekającej wody.
- Do wielkich okien lub takich, które znajdują się wysoko (np. świetliki), użyjemy modelu z drążkiem teleskopowym.
- Do małych lub średnich okien wystarczy nam wąska ssawka lub szeroka listwa.
Przy pracy wodzimy myjką z góry do dołu, uważając, żeby nie dociskać mocno urządzenia do szklanej powierzchni. Pamiętajmy przy tym, by co jakiś czas przetrzeć gumową ściągaczkę, żeby usunąć z niej drobiny brudu, które mogłyby obniżać skuteczność usuwania wody.
Ile kosztuje dobra myjka do okien? Porównaj modele i opinie >>
Jak myć okna za pomocą myjki do okien?
Proces mycia okien myjką najlepiej obrazuje krótki film:
Powody, dla których warto kupić myjkę do okien
Specjalna myjka do okien to najskuteczniejsze narzędzie do dokładnego mycia bez smug. Dzięki urządzeniu oszczędzamy czas i nerwy.
Myjka do okien pozostawia smugi? Czas ją wyczyścić!
Nawet najlepszy model myjki do okien może pozostawiać smugi. Nie oznacza to, rzecz jasna, że daliśmy się naciągnąć nieuczciwemu producentowi. Zwykle pomaga oczyszczenie urządzenia. Na poniższym filmie zobaczysz, jak to zrobić:
Czym myć okna? Najlepsze urządzenia do mycia okien.
Chcąc mieć pewność, że nasze okna będą zawsze nieskazitelnie czyste, warto skorzystać z dobrodziejstw technologii. Jednym z takich cudów jest myjka z padem wibrującym. Urządzenie to zmiękcza zabrudzenia i skutecznie usuwa je z czyszczonej powierzchni, nie wymagając od nas uporczywego szorowania, które często pozostawia okropne smugi.
Zestawienie najlepszych domowych myjek do okien: Najlepsza myjka do okien, jaką wybrać? Ranking Kärcher >>
Sprawdź, jak działa myjka z wibrującym padem!