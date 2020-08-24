Mycie okien: jak i czym myć okna szybko i bez smug?

Domowe sposoby na mycie okien

W ciężkiej walce ze smugami nawet najlepsze środki chemiczne mogą okazać się bezsilne. Te, które skutecznie myją, mogą nie służyć naszemu zdrowiu. Nawet jeśli znajdziemy ten jedyny wspaniały detergent, okazuje się często, że powoduje podrażnienia, alergie, a jego opary gryzą w oczy i płuca.

Coraz więcej osób stawia na samodzielnie wykonane środki – stało się to w pewnym sensie nową modą. Okazuje się, że przygotowanie w pełni naturalnego płynu do mycia szyb to żadna wielka alchemia! Wystarczy otworzyć szafkę i sprawdzić, cóż się w niej kryje – a będzie na pewno... ocet.

Czy do mycia okien można stosować ocet?

Ocet to wielki bohater niekończącej się wojny z naturą o czyste okna. Ten przezroczysty płyn o charakterystycznym zapachu pozwala na skuteczne pozbycie się smug, nie zostawia zacieków, usuwa tłuste plamy i sprawia, że szkło pięknie błyszczy w słońcu. Przepis na roztwór jest prosty: wystarczy zmieszać ocet z ciepłą wodą, trzymając się proporcji 1:1. Co więcej?

Chcąc zniwelować ostry zapach octu, można dodać nieco soku z cytryny.

Jeżeli znajdziemy w domu butelkę z dyfuzorem, możemy wykorzystać ją do spryskiwania powierzchni okna.

Roztwór rozprowadzamy ściereczką wykonaną z mikrofibry, a następnie wycieramy do sucha papierowym ręcznikiem.

Ocet jest nie tylko skuteczny, ale również w stu procentach bezpieczny dla naszego zdrowia i środowiska.

Które elementy umyjemy wodą z płynem do mycia naczyń?

O ile same szyby warto pozostawić roztworowi z octu i wody, tak do mycia parapetów, żaluzji i plastikowych framug śmiało możemy wykorzystać zwykły płyn do mycia naczyń. Ten absolutnie podstawowy środek czystości pozwoli nam pozbyć się zarówno bieżących zabrudzeń, jak i tłustych plam.

Zanim użyjemy płynu do mycia naczyń, warto wykonać test, nanosząc niewielką ilość preparatu na mało widoczny fragment powierzchni. Jeżeli nie dostrzeżemy niepokojących efektów, możemy przystępować do pracy.